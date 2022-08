Paco Cepero explica su sentimiento por el Cádiz CF

El Cádiz CF inicia en la primera jornada de Liga de la temporada 2022/23 la campaña 'Cádiz, una provincia de arte', a través de la cual se dedicarán los carteles de los partidos a reconocidos artistas gaditanos de diversos municipios de la provincia.

En este sentido, el primer homenajeado, cuyo acto tendrá lugar en el encuentro ante la Real Sociedad del domingo 14 de agosto, será el jerezano Paco Cepero, guitarrista y compositor que ha profesado, en más de una ocasión, un profundo amor por la capital gaditana.

Por ello, y en una entrevista concedida a los medios oficiales del club, Cepero habló del "privilegio" que supone la dedicatoria del cartel del primer partido, al tiempo que reconoció que es "muy receptivo y agradecido". "Yo en Cádiz muero y esto no es que sea otro granito, ya es la inmensidad del mar, porque Cádiz conmigo se vuelca siempre y es recíproco, yo también con Cádiz me vuelco", detalló sonriente.

El Cádiz CF. "A mí me duele, y cuando te duele una cosa... Cuando veo un partido se me va la vida, lo juro de verdad. Yo soy una persona que soy muy temperamental y los últimos partidos, cuando se salvó, me emocioné, e incluso lloré de emoción por ver que aquello por lo que se estaba luchando tanto y hasta el último segundo... Ver que estábamos en Primera para mí fue una ilusión muy grande. Yo estoy rabiando por estar en el palco y que ganemos no vaya a ser que perdamos y me echen la culpa a mí".

El talento de la provincia. "Aquí hay muchísimos artistas. Yo he tenido el privilegio de que me pongan el primero, pero aquí hay muchos grandes artistas. Incluso en el mismo Cádiz tienen artistazos. Y en la provincia hay muchos y buenos. Yo tenía una espinita clavada y me la quito Quico Zamora. Verme yo en el Falla con 'Los Palmeros'..., aquello fue una ilusión que yo soñaba y la realicé".

Cádiz. "Cádiz significa mucho para mí, porque La Perla de Cádiz fue la que me cogió de la mano y fue la que me introdujo en los festivales. Mi primera actuación fue en el año 1958 en el Gran Teatro Falla y ahora este año, si Dios lo quiere, el día 24 de noviembre estaré en el Teatro Falla. Ahora me hace el club esto también..., esto es una continuidad que me hace sentirme vivo y hoy, a pesar de los años, a mí quién me echa. Ya voy por 81 años y aquí sigo. El otro día di un concierto en el Cante de las Minas y sigo tocando y componiendo. Y los reconocimientos, en vida, es lo que te da vida y por lo que uno sigue luchando. Si no, qué haría yo...".

Letras para Cádiz o Cádiz CF. "La primera letra que le hice a la ciudad quedó ahí. 'Gaditano soy, porque lo vivo, porque lo siento y porque lo canto, ay Cai de mis entrañas, por qué te querré yo tanto, Cai, tú serás mi cuna de morir. Si estoy lejos de ti, para qué quiero vivir'".

Deseo deportivo para la temporada. "Que quedemos para la Champions, ¡qué voy a querer! No digo que gane la liga, pero entre los cuatro primeros y ya está".