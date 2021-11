Negredo: "Estoy disfrutando en Cádiz"

La peña Aguada Amarilla celebró su XII entrega de sus premios. La peña cadista homenajeó a Álvaro Negredo como mejor jugador de la pasada temporada, destacó la figura de 'Chico' Linares y nombró al gerente de la Fundación Cádiz CF, José Mata, socio de honor de la peña. Además, el presidente Manuel Vizcaíno y el vicepresidente Rafael Contreras estuvieron también presentes en el acto.

Jesús Suero y Miguel Vázquez fueron los encargados de conducir el acto en la AAVV Segunda Aguada, siendo el delantero centro Negredo el primero en recibir su premio. "Seguir recibiendo premios es maravilloso. Estoy en Cádiz disfrutando con un gran grupo de chavales. Fichar por el Cádiz CF me está permitiendo competir al máximo en una liga grande como es la española. Ojala sigan viniendo distinciones porque será buena señal para el club y para mí en particular", aseguró el jugador vallecano.

Por otro lado, José Mata fue nombrado socio de honor de la peña. "Una gran satisfacción recibir este tipo de premios. Quiero agradecer a Manuel Vizcaíno que me llamara para regresar al club porque quería que lo ayudara a hacer un Cádiz CF grande. Se ha cumplido y estamos peleando en Primera División. El Cádiz CF es nuestra vida".

'Chico' Linares también fue homenajeado por la peña, recibiendo un premio especial por su etapa como futbolista del Cádiz CF. "Agradezco a la peña este homenaje, el haberse acordado de mí. Para mí fue un orgullo defender al Cádiz CF en Primera. Ojalá volver atrás en el tiempo y poder vestirme de corto con la camiseta cadista".

Para cerrar el acto, el presidente Manuel Vizcaíno dedicó unas palabras a José Mata, Negredo y al Cádiz CF. "Voy a decir que llamé a José Mata cuando llegué porque yo no era cadista, hoy sí, y sabía que él me ayudaría. Llamé a Negredo porque pensé que íbamos a subir a Primera. No solo nos vamos a mantener sino que no vamos a parar de crecer. Tenemos una gran plantilla y un gran entrenador. Lucharemos para crecer y haremos cosas nuevas. Tendremos un estadio nuevo. No nos resignaremos a que el resultado nos da igual".