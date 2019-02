"El Nástic es un equipo distinto a lo que dice la clasificación”

El entrenador del Cádiz ha acudido este jueves a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal para la comparecencia previa al encuentro de este sábado en Tarragona, una visita que considera complicada pese a la condición de colista del rival.

El objetivo, en cualquier caso, no puede ser otro que intentar prolongar la racha en un partido a priori más fácil que los anteriores. “Después de una racha mala de juego y resultados, ahora hemos ganado dos sin hacer un juego muy brillante pero sí volviendo a las raíces de lo que somos, que se refleja en el campo y en el marcador”.

La delicada situación del Nástic no implica que el técnico caiga en el exceso de confianza. Ni mucho menos. “Es verdad que el rival que está muy abajo, pero ha cambiado ocho jugadores de los que juegan en el mercado de invierno y ahora es un equipo completamente distinto. Además, el entrenador dice que le gusta más”.

Por sus últimos resultados, da la sensación de haber experimentado una sensible mejoría… “Los últimos tres en casa no los ha perdido y es cierto que da la sensación que va mejor. Ellos tendrán que refrendar y no tener un resultado como el que vamos a buscar. Desde luego tengo claro que son un equipo distinto a lo que dice la clasificación”.

En suma, lo que se conoce como un partido trampa. “Sí, pero sabemos que cualquier equipo en su casa es peligroso. Además, no somos de someter al contrario. Es una salida complicada, pero ahora mismo no estamos mal, volvemos a ser incómodos y con un poco de ventaja hacemos daño”.

Si encima el Cádiz se adelanta en el marcador, parece aún más poderoso. “Ha habido partidos en los que, como en Pamplona al empezar ganando u Oviedo al empatar, con la solidez que tenemos ahora creo que se tendría que notar. Incluso cuando no estamos por delante, la velocidad y la solvencia se tienen que notar”.

El máximo responsable del plantel insiste en la necesidad de afianzar el trabajo defensivo. “Necesitamos defender con todos y para atacar no los necesitamos a todos. Ahora los tenemos mejores, hay más fondo de armario, pero para que todas las virtudes salgan a relucir tenemos que seguir siendo fuertes atrás, de lo contrario no va a salir bien. Eso, la velocidad arriba, en Segunda debe marcar diferencias”.

Para sostener su argumento, no duda en recurrir al choque del pasado fin de semana. “Al Tenerife le ganamos porque no nos tiraron a puerta, y luego aprovechamos las que tuvimos. Creo que va a ser fundamental arriba aprovechar el potencial que ahora tenemos y atrás ser muy fuertes”.

Si todo sale como desea, no parece descabellado continuar entre los candidatos a pelea por los puestos de play-off de ascenso a Primera. “Creo que alguno de los de arriba dejará de estar ahí, así que si seguimos a este ritmo creo que vamos a estar en el lote de equipos aspirantes. Si pinchamos nos descolgaremos, aunque no creo que tengamos problemas para pasar peligro, y si hacemos una buena racha nos meteremos muy arriba”.

¿Es la actual la mejor plantilla del Cádiz de Cervera? “Ahora sí se ha dotado al equipo de cosas mejores. Tenemos una muy buena plantilla”.