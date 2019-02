Cábalas para el doble pivote

El Cádiz saltará este sábado al Nou Estadi de Tarragona con un once en el que destacará la presencia de una novedosa pareja de centrocampistas, ya que la baja del sancionado Edu Ramos, que contra el Tenerife vio la quinta tarjeta amarilla con la que completa un primer ciclo, y la lesión muscular de Jon Ander Garrido, un fijo desde que se recuperó de las dolencias que arrastraba desde final del pasado curso, obliga a Álvaro Cervera a buscarle un nuevo acompañante a José Mari, a priori fijo en la zona ancha.

En principio la lógica apunta a que el otro ocupante del doble pivote debería ser Álex Fernández. Sin embargo, un pequeño problema físico del madrileño mantiene su participación en el aire. “Tiene una ligera molestia que no parece que le vaya a impedir jugar junto a José Mari”, explica el técnico, que no tiene pegas en adelantar que “en caso de que no pueda salir, el canterano Sergio formará parte del once”.

El entrenador medita alinear al canterano Sergio ante las bajas de Garrido y Edu Ramos

Preguntado por la situación que vive en los últimos tiempos Álex, a todas luces uno de los mejores efectivos del plantel pero que en las últimas semanas ha salido del titular, el entrenador admite que se trata de un asunto complejo. “Reconozco que es una situación incómoda para él y para mí, pero estoy tomando las mejores decisiones para el equipo”.

Cervera no escatima elogios para el centrocampista que esta misma campaña firmó su renovación con la ilusión de vestir muchos años la elástica cadista. “Álex es uno de los jugadores más completos de la plantilla, pero por mi forma de trabajar muchas veces necesito a un futbolista muy específico y al final un jugador como él, con más registros, paga los platos rotos. Me sabe mal porque es de lo mejor que tenemos, pero a veces opto por otro que hace unas funciones muy concretas”.

En la visita de este fin de semana al Nástic, si finalmente sus molestias no le dejan fuera, Álex Fernández podría regresar al once inicial junto a José Mari, una dupla más creativa de las que habitualmente han integrado el roteño y Garrido o Edu, sin duda dos jugadores de corte más destructivo.

Ahora bien, en caso de que la última sesión preparatoria de la semana confirme que Álex no está para jugar, el joven Sergio se encontrará con una oportunidad inesperada para demostrar las virtudes que exhibe día a día en El Rosal y que le valieron el pasado verano para que el técnico contara con él durante la pretemporada y posteriormente decidiera dejarlo para trabajar con la primera plantilla.