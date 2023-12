Medina sidonia vuelve a darse un baño de cadismo

Jonathan Sesma regresa a Medina Sidonia como embajador de la Peña Cadista Sector Búlgaro, una cita que se repite en los últimos tiempos porque el ex jugador del Cádiz CF se siente muy bien acogido en esta localidad. El recordado futbolista canario, que jugó en el equipo cadista entre 2003 y 2007, fue el encargado de encender el alumbrado de Navidad de la población, por lo que su presencia en las calles asidonenses era muy esperada.

Su relación con Medina Sidonia es innegable. Tan innegable que ha hecho un hueco en la Managers League (competición canaria de fútbol 7) con Vulcano (equipo presidido por el gaditano Ismael Beiro, que le acompaño en su periplo por tierras asidonenses ) para viajar desde Tenerife hasta la provincia gaditana.

En sólo unas horas y antes de reencontrarse con los Veteranos del Cádiz CF en la capital gaditana, Sesma ya ha tenido tiempo de ponerse en forma por las calles y cuestas del municipio asidonense. Y también de disfrutar. A sus 45 años de edad, con un físico envidiable tras apurar hasta el final su trayectoria deportiva.

Su relación con la Peña Sector Búlgaro viene de hace unos años. "Tomás González Picardo, el presidente de Sector Búlgaro, me llamó antes de la pandemia para proponerme que fuese el padrino y embajador. Luego llegó la pandemia y se frustró el plan, pero después llegó el momento de hacerlo. Pensé que se habían olvidado y no fue así. Son hombres de palabra y eso es lo importante. Antes de eso los conocía de hacerme fotos con ellos cuando yo jugaba en el Cádiz CF. Años después me propusieron esto y yo acepté encantado porque me hace una ilusión tremenda en todos los sentidos. Si Dios quiere, aquí estaré cada año. Es la tercera o cuarta vez que vengo a visitarlos y entre el 18 y el 23 de diciembre volveré otra vez".

El cariño que Sesma guarda por la localidad jandeña está fuera de todo lugar. "Medina es una pasada. Es un pueblo muy bonito que hay que visitar y disfrutar. Yo cuando estaba en el Cádiz me iba a Marbella en los días libres, pero siempre que pasaba por la carretera veía el 'pueblito ese blanco' y me dijeron que me fuese a probar los dulces que hacían ahí. No se equivocaban. De hecho a la vuelta pasaba por aquí y los compraba. ¡Cómo están los alfajores y los amarguillos! ¡Son espectaculares!".

Como no podía ser de otra manera, al ex futbolista profesional se le preguntó por el equipo amarillo y las dificultades que vive en Primera División. "Yo firmo ya que el Cádiz se salve en el último momento. Eso es después lo que se recuerda", asegura el canario.

Precisamente una de sus visitas obligadas fue a la nueva Peña Cadista 'Alfajor amarillo', donde además de fotografiarse con el presidente, Alfonso Marchante Montero, la directiva Juana Mari González o el socio relaciones con los medios de comunicación, Antonio José Candón, recibió camisetas conmemorativas de la entidad cadista. Sesma estuvo acompañado por Ismael Beiro y atendieron a todos los socios o no que se encontraban en la sede social y que deseaban, igualmente, una instantánea.