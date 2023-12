Zaldua apunta a la titularidad en el partido Celta - Cádiz CF

El Cádiz CF desarrolló el sábado 2 de diciembre el penúltimo entrenamiento antes de enfrentarse el lunes al Celta de Vigo en el estadio de Balaídos en el partido que pondrá el epílogo a la 15ª jornada de Liga.

La plantilla cadista dio un paso más en la preparación de un choque importante frente a un rival directo en la pugna por la permanencia en Primera División. El objetivo de los amarillos, difícil pero no imposible, es conseguir una victoria que le daría un impulso después de diez capítulos consecutivos sin ganar. Si no es posible sumar los tres puntos, al menos no perder en un campo complicado.

Los jugadores que arrastran problemas físicos en los últimos tiempos no estuvieron un día más con el grupo a tenor de las imágenes difundidas por el club en sus redes sociales. No llegan a tiempo a la cita en tierras gallegas Conan Ledesma, Luis Hernández, Rominigue Kouamé y Gonzalo Escalante.

Iza Carcelén, sustituido por molestias musculares en una pierna en el envite ante el Mallorca del pasado miércoles, tampoco trabajó con el grueso del plantel y en principio parece difícil que pueda tener un sitio en la convocatoria.

Joseba Zaldua emerge como la opción más posible para ocupar el lateral derecho de la defensa. El vasco, con poca participación esta temporada tras sufrir una grave lesión en la anterior, ya fue titular en el reciente partido contra el Real Madrid. Ha jugado cuatro veces este curso (tres en la Liga y una en la Copa del Rey).

Sergio González y sus hombres volverán a ejercitarse el domingo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (en Puerto Real) antes de que el técnico ofrezca en rueda de prensa sus impresiones previas a un encuentro de indudable relevancia. Tras su comparecencia, se conocerá la lista de convocados para hacer el viaje a Vigo.