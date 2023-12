Los jugadores que siguen en el Cádiz CF de la última victoria en Vigo y los que ya no están

El Cádiz CF afronta el primer lunes del mes de diciembre (el día 4) un compromiso que adquiere mayor relevancia de la que se podía pensar dada su delicada situación en la clasificación y la de su contrincante. Es uno de esos partidos que pueden suponer un punto de inflexión para bien o para mal.

El conjunto amarillo comparece en el estadio de Balaídos para enfrentarse el Celta de Vigo en el choque que baja el telón de la 15ª jornada de Liga. No es una cita cualquiera. El cuadro gaditano, 16º clasificado con 11 puntos, arriba al terreno de un adversario que, colocado en el 18º puesto, abre la zona de descenso con 8.

Los de Sergio González trabajan en los entrenamientos con la noble intención de dar un golpe de efecto en el campo de un rival directo en la incesante contienda que se libra cada semana por la permanencia en la élite del fútbol español. No una misión nada sencilla. Basta con echar un vistazo a los antecedentes para comprobarlo.

La historia sirve de referencia para palpar el grado de dificultad del envite y refleja que al Cádiz CF no se le dan nada bien las visitas a la escuadra gallega. Tendrá que hilar muy fino la noche del lunes para disponer de opciones de puntuar y evitar de esa manera la posibilidad de caer en las redes de la franja del descenso el último mes del año 2023, en plena recta final de la primera vuelta del campeonato.

El equipo amarillo se ha medido a domicilio al cuadro celeste en 19 ocasiones desde 1963 (hace 60 años): nueve en Primera División, siete en Segunda y tres en el torneo de la Copa. El balance no es precisamente bueno: sólo tres victorias, un par de empates y nada menos que 14 derrotas.

El salgo goleador es también bastante desfavorable para los gaditanos, que en Vigo marcan un tanto por cada tres que reciben para un total 16 anotados y 48 en contra. El Cádiz CF se ha quedado sin hacer gol en nueve encuentros y ha dejado la portería a cero sólo en dos ocasiones. El acierto en el remate y la fortaleza defensiva se antojan claves para que los andaluces puedan tener éxito.

Los números sitúan como favorito al Celta pese a los problemas que está teniendo esta temporada 2023-24. En cualquier caso, no es imposible que se dé un triunfo visitante como en la campaña 2021-22, cuando el Cádiz CF se impuso 1-2 con los tantos que llevaron la autoría de Anthony ‘Choco’ Lozano y Alfonso ‘Pacha’ Espino.

Del once inicial que saltó al tapete en aquel partido ya no están en el equipo amarillo seis jugadores: además de Lozano y Espino, Varazdat Haroyan, Tomás Alarcón, Álvaro Bastida (cedido en el Atlético Sanluqueño) y Salvi. De aquella alineación continúan en la plantilla Conan Ledesma, Iza Carcelén, Fali, Víctor Chust y Rubén Sobrino. De los cinco futbolistas que participaron en la segunda mitad, ya no están Santiago Arzamendia, Jens Jonsson y Milutin Osmajic y siguen Álex Fernández y Álvaro Negredo.

El envite más reciente en Balaídos entre el Celta y el Cádiz CF corresponde al pasado curso 2022-23 resuelto con una contundente derrota de los visitantes (3-0).