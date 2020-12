Marcos Mauro se rinde ante Álvaro Cervera

El defensa central Marcos Mauro atendió a los medios oficiales en una entrevista exclusiva para analizar la llegada del equipo cadista a LaLiga Santander y, además, cómo ha vivido las últimas temporadas defendiendo el escudo del Cádiz CF tanto en LaLiga SmartBank como en la élite.

"Estoy viendo al equipo bien. Se adaptó bien a la categoría, se está acoplando. No he visto mucho cambio en la dimensión, el cambio competitivo sí lo hay porque hay equipos que dominan mucha parte de los partidos, pero es por el tema del público. No podemos notar el ir a estadios grandes con grandes aficiones y que la nuestra pueda venir. En la calidad y lo físico se nota. Los detalles más importantes son los jugadores a los que nos enfrentamos. Jugadores que pueden decidir los partidos y cambiar el rumbo de un resultado. Ahí es donde más se nota. Al ser los partidos en silencio no se nota tanto el cambio de categoría, pero de los jugadores sí".

Evolución con el club

"He ido creciendo con el club, llegué la segunda temporada en Segunda y el club ha ido cambiando desde dentro y desde fuera. Siempre ha ido creciendo. Instalaciones, club, equipo. Año tras años he ido viendo la evolución y estoy orgulloso de haber pertenecido a esto. También estoy muy orgulloso de haber sido parte de lo logrado la temporada pasada, el momento del ascenso fue increíble". Todo ello dentro de un recorrido personal de menos a más. "Venía de un filial como es el Villarreal B. Era un fútbol completamente distinto. Pude adaptarme al equipo, a la afición, a todo. Tengo un recuerdo muy bonito, porque sabía la dimensión que tenía el Cádiz, pero cuando más lo sentí fue en mi primer partido oficial en Córdoba. La afición hizo un desplazamiento brutal, arropó increíblemente al equipo y ahí lo noté".

Saca una lectura positiva de los compañeros con los que comparte demarcación. "Siempre hemos tenido competencia sana. Hemos ido rotando. El equipo siempre se ha mantenido firme con la misma idea. Han jugado grandes jugadores en el centro de la defensa y el equipo no ha notado la diferencia. Eso es importante para que todos nos sintamos identificados y sumemos. Lo que queremos es poner todo lo que tenemos al servicio del equipo, que es lo primordial".

Y elogia el trabajo defensivo de todo el bloque. "Somos la parte llamativa de lo que es la defensa, pero nosotros no haríamos las actuaciones que hacemos si no fuera por el desgaste de los delanteros, las ayudas de los laterales, el trabajo de los centrocampistas, etc. Nuestro juego es de equipo. Todos aportamos".

Conoce bien a Álvaro Cervera

"Al hablar de Álvaro no tengo vergüenza en decir que para mí es como un padre en el club, tiene mucha culpa de que hoy siga acá. Es una persona muy sincera, de pocas palabras, pero cuando habla sabe bien decirte lo que quiere decirte. Sabe ser claro. Agradezco que sea tan sincero con los jugadores, con el equipo. Sabe decir lo que tienes que escuchar en ese momento".

El entendimiento con otros extranjeros es muy bueno. "Antes no era un equipo tan internacional, pero tengo la suerte de llevar año y medio con el Pacha, por ejemplo, y tengo una relación fantástica. Tengo la suerte de sumar minutos con ellos en el campo y lo importante es que sea con buenos resultados".

Y sueña con la permanencia. "Tiene que ser un camino largo, un camino duro, va a ser por momentos. Hemos empezado de buena manera, igual la gente no se lo espera, pero nosotros sí. Uno tiene siempre en su mente el tener resultados positivos. El club, la afición, la Ciudad, todos se merecen tener un final bonito de temporada".