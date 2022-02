Lucas Pérez: "Estaba encantado en Elche, nos ha cogido por sorpresa"

El último fichaje del Cádiz CF en el mercado invernal ha hablado en Elche antes de despedirse del club en el que ha jugado la primera mitad de la presente campaña. Lucas Pérez reconoce que no se esperaba el movimiento final entre las dos entidades y que dio paso el lunes a su cambio de equipo.

"Esto es fútbol y los dos clubes han llegado a un acuerdo. Allí me dan confianza, un año más si nos salvamos", afirmó el ariete a Onda Cero Elche.

El Elche sale beneficiado y me voy a un club con los mismos objetivos", apuntaba el nuevo jugador del Cádiz CF, quien esta mañana se ha despedido de los que han sido sus compañeros.

Lucas Pérez pasa página dando la mayor normalidad a su cambio. "Es algo común en el mundo del fútbol. Los dos clubes han llegado a un acuerdo y al Elche le ha interesado, porque de no ser así no me habría traspasado. He sido muy feliz y he jugado, pero se me abre otro camino", apunta el delantero, que entiende que ha sido clave la apuesta de Sergio González, quien ya le quiso para el Valladolid.

El delantero hablaba de algún aspecto que ha sopesado para ver con buenos ojos la operación. "Tener un año más de contrato en Cádiz me da confianza y seguridad", explicaba el jugador que, no obstante, se muestra agradecido al Elche cuando en su momento le firmó después de una experiencia compleja en el Alavés. "Deseo que el Elche y el Cádiz se salven", sentenció el jugador, quien desconoce si existe algún impedimento en el contrato para poder disputar el partido de la segunda vuelta ante el conjunto ilicitano.