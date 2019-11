El Cádiz B alcanza el tramo final de la primera vuelta con el deseo de no bajarse del tren ganador en el que lleva subido casi dos meses. El reto pasa por dar la de cal en el campo de la Balona, donde le espera un encuentro complicado y atractivo. La dificultad la lleva adquirida un conjunto linense que es todo un clásico en Segunda B; el aspecto atractivo lo lleva añadido el hecho de ser un derbi y jugar en La Línea, feudo en el que el amarillo siempre es especial.

El filial cadista acumula siete jornadas consecutivas sin perder (15 de 21 puntos posibles) en las que ha asomado la cabeza al grupo de los elegidos, mostrando sus líneas maestras y superando las ausencias de jugadores importantes que no han estado disponibles. La Línea es una cita compleja, un examen al debutante Cádiz B, una prueba que debe ayudar a los amarillos para seguir madurando. Tomando como referencia que el objetivo es la permanencia, el equipo gaditano está a las puertas de alcanzar prácticamente la mitad de los puntos que aseguran un segundo año en la categoría. Otra cuestión es que el premio mayor en el Municipal linense le mantenga en la inesperada lucha por el play-off.

La actualidad deportiva del Cádiz B viene marcada por las ausencias. Moi y Corozo, lesionados de larga duración, tendrán que seguir a sus compañeros desde la distancia, mientras que Sergio González, Javi Navarro y Nieto han sido llamados a filas para estar con el primer equipo en Fuenlabrada. El caso de Nieto es el más sorprendente por lo inesperado pero le ha beneficiado el elevado número de bajas que esta semana afecta al plantel profesional.

La convocatoria del filial están compuesta por Cristian Arco, Juan Flere, Iván Robles, Saturday, Momo Mbaye, José Alonso, Carlos Cobo, Sergi, Javi Pérez, Duarte, Mady, Idrissa Thiam, Sergio Pérez, Víctor Morillo, Chapela, Jordi Tur, Hernán Lino y Seth Vega.

En lo que respecta al once, hay que tener en cuenta que existen dudas en algunos puestos, empezando por la portería. Hasta la pasada jornada Cristian Arco era fijo, pero Juan Flere tuvo su estreno contra el Atlético Sanluqueño y ahora está por ver qué decisión adopta el técnico. Los extremos también tienen más de un 'novio'; sin Javi Navarro ni Nieto, Sergio Pérez y Víctor Morillo son candidatos sin descartar a Hernán Lino e incluso Chapela. También Lino puede ser el '9' en lugar de Seth Vega.

Los albinegros hacen frente al encuentro con ocho bajas, porque a las siete previstas se unió hoy la del canterano Fosela. El técnico elaboró una lista con 17 futbolistas, entre los que se estrena el canterano Samu y en la que comparece Dopi que en circunstancias normales no hubiese sido de la partida.

La Balona parece decidida a rizar el rizo esta temporada en la que no está de más recalcar que, a pesar de las muchas adversidades, solo ha perdido un partido de los últimos ocho. No es que sea infrecuente, es que alcanza el rango de noticia, que un equipo afronte un partido con siete bajas de la primera plantilla, lo que se traduce en que cuenta para un partido de competición con solo 12 jugadores de campo y dos portero. No están por lesión Koroma, Luis Alcalde, Javi Forján, Igor Martínez y Pito Camacho; a quienes se suman por sanción Kaya y Bandaogo.

Pero peor aún es que entre los cuatro canteranos que iban a ser citados, uno de ellos, Jesús Fosela, se vea también sepultado por sus dolencias, a las que no ha podido ganar el pulso durante la semana. La conclusión es que la Balona afronta el partido con el Cádiz B con diecisiete jugadores. Los catorce del primer equipo además de los canteranos Mai, Nacho y Samu.