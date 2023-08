Ledesma: "Estoy aquí y me daban por vendido"

Rueda de prensa de Conan Ledesma, quien finalmente amplió su contrato con el Cádiz CF -hasta 2026- después de una pretemporada marcada por la tensión que se generó con el interés del portero de salir al Almería. Las aguas volvieron a su cauce y Ledesma alargó su vínculo con la entidad.

Acompañado por Juanjo Lorenzo, de la dirección deportiva, Conan Ledesma dijo en primer lugar: "Agradecer poder seguir en el proyecto del Cádiz, el club que me abrió las puertas de Europa; es algo que siempre he dicho y que no olvido. Me siento importante de ser parte y arrancamos una temporada con mucha ilusión. De mi parte, agradecimiento".

Al portero se le pregunta por el complejo proceso de la pretemporada, si bien apenas profundiza en lo sucedido. "El mercado y el fútbol tienen esa dinámica. Lo importante es que hoy estoy acá que es donde quiero. Las tres partes (él, el club y la afición) nos encontramos a gusto y estamos muy feliz.

El papel de la masa social del Cádiz CF. "En el Trofeo sentí mucho cariño pero también lo siento día a día. No tengo palabras más que de agradecimiento por el cariño de la gente. Me he entregado el 100% con virtudes y con errores, somos humanos y tenemos errores. Siempre di todo y eso lo vio la gente y esa muestra de cariño es muy grato para mí porque me demuestra que hago las coas bien por el club".

Una pregunta peliaguda fue si la clave ha estado en el aumento de sueldo. "En todos los trabajos hay distintas formas de afrontar las cosas. Lo bueno es que llegamos a un acuerdo y eso es lo importante. Un proyecto con piedras fuertes. No todo se basa dentro de lo económico, eran otras cuestiones humanas y personales que deseo reservar para mí".

"No todo se basa dentro de lo económico, eran otras cuestiones humanas y personales que deseo reservar para mí"

Las ofertas que llegaron par salir del Cádiz CF. "Los mercados varían un montón. Que hayan levantado el teléfono y pregunten por mí no quiere decir que me vaya. Hoy estoy aquí y me daban por vendido. Los mercados son así pero no quiere decir que los jugadores nos tengamos que ir. Hay que entender el fútbol para opinar de la parte de adentro del fútbol. Me quedo y enfoco todo al triunfo y a hacer una campaña buena".

Sentimiento gaditano de él y de su familia. "Todo ayuda, va con el cariño de la gente. Si uno no estuviera cómodo acá sería fácil tomar una decisión con algo verdadero. Cuando sales a la calle te encuentras con gente educada, que te respeta y te quiere. Uno se encuentra cómodo y de hecho el año pasado incluso fui a ver los carnavales".

El papel del entorno que supone el cuerpo técnico en la lucha por la titularidad. "El deporte se basa en la competencia. Si te relajas en la posición, tu rendimiento baja porque tu cabeza baja de revolución. Bocardo (preparador de porteros) tiene que ver mucho en eso. Desde que llegué hay un cambio y es el culpable. También David (Gil) con su gran rendimiento hace que yo no me relaje. Lo ha demostrado las veces que entró. Nunca hay que relajarse, de eso se basa la competencia".

¿Por qué sólo un año más de ampliación de contrato? "Son cuestiones personales. No tiene que haber un contrato de diez años más. No sé si el día de mañana quiero volver a Argentina y estar con mi familia. A vos le puede parecer extraño pero a mí no", respondió ante la cuestión.

"No tiene que haber un contrato de diez años más; no sé si el día de mañana quiero volver a Argentina y estar con mi familia"

Deseos por cumplir con el Cádiz CF. "Uno sueña que este año no se va a sufrir hasta la última fecha. Entrar en una copa internacional sería soñado, increíble, un sueño. Vamos todos de la mano en ese crecimiento".

Referencia al mensaje de Pacha Espino, cuando la tensión era importante entre Ledesma y el club. "Pacha es un amigo. Es anecdótico. Él va a querer lo mejor para mí y yo para él. Nos tenemos mucho cariño ambas familias. Nos ponemos contentos por los logros de los amigos".

Para acabar, el FC Barcelona en el horizonte. "Hay partidos muy importantes contra grandes rivales. Sabemos que no vamos ser dominantes y debemos afrontarlo de la mejor manera. Hay que prepararlo de manera puntillosa. vamos a buscar el triunfo que es lo que siempre queremos para esta camiseta".