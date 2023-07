Máxima tensión entre Ledesma y el Cádiz CF

La situación entre el Cádiz CF y Jeremías Conan Ledesma se ha vuelto muy tensa. El portero no se siente valorado por el club y está por la labor de cambiar de aires después de que el Almería haya mostrado interés en contar con sus servicios.

Ledesma se descolgó hace varios días con una enigmática frase que soltó en su cuenta de instagram. Parecía dirigido a los responsables del club. "Algún día alguien valorará tu esfuerzo... no solo de palabra sino con hechos, mientras seguiré buscando ese lugar, esas personas".

Ese mensaje encontró numerosas respuestas. La más reciente, del pasado viernes 28 de julio no hace sino echar más leña al fuego no por el contenido en sí sino por la reacción del propio guardameta.

El usuario identificado como jesusutreraddm se despachó con suma dureza contra la cúpula del Cádiz CF con este párrafo: "Os estáis equivocando. No se está quejando de la afición sino del club. El club gaditano es muy pesetero y no sabemos lo que tienen que aguantar por detrás. Los vizcaínos dimisión no son por pamplinas. Los empresarios de Cádiz son los más explotadores de España con sus empleados y que sepáis que en el Cádiz pasa lo mismo tanto a empleados como jugadores, conan se merece todo el respeto y aprecio a su esfuerzo posible que seguro que no le dan ni la mitad de lo que se merece".

Ese mensaje incendiario colgado como respuesta a las palabras de Ledesma tuvo el respaldo del portero. Ledesma fue uno de los que pinchó en el apartado 'Me gusta' de ese comentario.

El paso del guardameta al apoyar esa crítica incendiaria no hace sino reflejar la situación de tensión que se vive entre el club y Ledesma, que tiene dos años más de contrato con los amarillos (hasta el 30 de junio de 2025).

El Cádiz CF sólo está dispuesto a vender al portero en el caso de recibir una buena oferta. Tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, aunque nunca se llegará a esa cifra en el caso de que formalice su salida.

Mientras, Ledesma sigue recibiendo premios por parte de la afición cadista. Le peña Mamarrachos eternos entregó días pasados al portero su trofeo al mejor jugador del Cádiz CF de la pasada temporada. El arquero agradeció de sus instagram todos los reconocimientos que está recibiendo.