Iza Carcelén, lateral derecho del Cádiz CF, atendió a los medios de comunicación el miércoles 23 de septiembre unos días antes del partido contra el Sevilla de la tercera jornada de Liga. "Nos estamos adaptando al ritmo de la categoría, que es muy diferente a Segunda. Se nota la concentración porque exige mucho a ese nivel, y por supuesto el salto también se nota a nivel físico. Esta categoría te exige estar concentrado todo el partido", explicó.

Los errores en LaLiga Santander pasan más factura que en LaLiga SmartBank. "En Segunda cuando cometes un fallo te mata, pero necesitan más ocasiones para eso. En Primera con un fallo te matan".

La presión es diferente en esta categoría. "Mirándolo por ambas partes, en Segunda tenías la presión de que tenías que ganar cada jornada. En Primera tenemos que rascar los máximos de puntos y cuando ganas se nota el plus de alegría. En Segunda tenías la presión durante la semana de ganar sí o sí, en Primera no se te exige ganar todos los partidos porque es prácticamente imposible".

Iza está cumpliendo un sueño. "Lo que busca cada jugador es llegar a la élite, he vivido momentos malos de mi carrera. Dos descensos consecutivos y a nivel individual siempre me encontré bien. En el Cádiz CF hicimos un gran año, conseguimos subir y estoy muy feliz. Ojalá pueda seguir muchos años aquí".

La ausencia del público en las gradas se nota. "Es una pena no tener gente en la grada porque eso te ayuda mucho a vivir intensamente un derbi. El estadio estaría prácticamente lleno, vendría gente de Sevilla y habría sido muy bonito jugarlo así. Me acuerdo de que, cuando terminó el partido, un jugador de Osasuna me estuvo comentando el tema de la gente en el estadio. Se nota mucho. No es igual jugar en Carranza con público que sin público".

El Cádiz tiene sus armas. "El fútbol de la élite se está volviendo bastante físico. El Getafe lleva desde que subió a Primera jugando de esa manera y le está dando resultado. Cada uno tiene que usar sus armas. Nosotros tenemos las nuestras y ojalá nos sirvan para mantener la categoría".