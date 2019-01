El Huesca se mueve por Brian

El mercado de invierno está sujeto a posibles sorpresas. Mientras el zoco está abierto nunca se sabe qué puede suceder. El Cádiz CF busca futbolistas para apuntalar distintas posiciones con vistas a la segunda parte de la temporada, pero a la vez puede haber algún jugador que ejerce el rol de titular que puede ser tentado para salir en enero.

Desde su regreso a la categoría de plata, el equipo amarillo acostumbra a moverse en la parte alta de la clasificación y sus jugadores son seguidos con atención por otros conjuntos, sobre todo de Primera División. Uno de ellos es Brian Oliván. El Huesca está muy interesado en el lateral izquierdo e incluso ha hecho algún movimiento al respecto, pero se ha encontrado con el portazo del Cádiz, nada contento con las formas empleadas por el club del Alto Aragón.

La entidad cadista no pondría obstáculos a la marcha de Brian siempre y cuando fuese una operación beneficiosa para todas las partes, incluido el propio club. Brian aterrizó en la temporada 2016/17 cedido por el Granada con una opción de compra a cambio de medio millón de euros que el Cádiz ejecutó para quedarse con su propiedad.

El catalán tiene contrato con el conjunto del estadio Carranza hasta el 30 de junio de 2021. El club facilitaría su salida si siempre y cuando fuese a través de un traspaso que le permitiese como mínimo recuperar la inversión que realizó por un futbolista seguido por algún equipo más de Primera además del Huesca. El Cádiz no se cierra en banda siempre que no cause un perjuicio en el aspecto deportivo y en el económico.

Las operaciones se aceleran en la segunda quincena de enero y nadie puede aventurar que pasará hasta el próximo día 31. No es descartable que el Huesca vuelva a la carga y si el Cádiz recibe una oferta interesante por Brian su marcha se convertiría en una seria posibilidad. En previsión de lo que pueda suceder, el director deportivo, Óscar Arias, maneja varias opciones para la contratación de un jugador que se desenvuelva en el lado izquierdo de la defensa.

Si el club no recibe una propuesta que satisfaga a todas las partes, el barcelonés continuará en el carril izquierdo del Cádiz. Brian comenzó la temporada con el rol de suplente después de que el entrenador, Álvaro Cervera, le invitase a que cambiase de equipo, aunque fue el propio técnico quien le otorgó la titularidad en la décima jornada y desde entonces siempre forma parte del once inicial, como en el reciente encuentro contra el Granada.