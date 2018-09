Garrido, Jairo y Sergio Sánchez podrían entrar en la convocatoria de este sábado

Cervera podría disponer de más recursos en su búsqueda de soluciones con la incorporación al trabajo de algunos de sus hombres. "Garrido ya está curado, pero no ha hecho pretemporada y no está bien físicamente. En realidad cuando no se hace pretemporada es difícil que pueda estarse bien durante la temporada. Lleva dos semanas entrenando y no está para jugar un partido completo".

Casos similares los de Jairo y Sergio Sánchez. "Son jugadores que en cuanto físicamente estén para aguantar medio tiempo o media hora, seguro que sí entrarán. Sergio ha llegado bien, pero no tenemos datos numerables, científicos, está entrenando más o menos bien. Puede ser que Sergio, Jairo y Garrido estén en la convocatoria de Tenerife".