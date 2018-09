"Vengo para sumar en un proyecto ambicioso e ilusionante"

Sergio Sánchez ha sido presentado como nuevo jugador del Cádiz en un acto de presentación en el que ha estado acompañado por el director deportivo del club, Óscar Arias, a quien el futbolista barcelonés, de 32 años, considera "clave" para su incorportación.

"Lo conozco hace muchos años, sé que es ambicioso y me identifico con su forma de ver el fútbol", ha explicado, revelando que "el Cádiz también ha hecho un esfuerzo importante, tiene un objetivo claro y quiero estar en este barco".

Tras precisar que físicamente se encuentra bien "porque he trabajado toda la pretemporada", ha matizado que "sólo necesito un periodo corto de adaptación y en una semana puedo estar a disposición del míster", rechazando como hándicap que lleve mucho sin jugar un partido completo. "Esto es como montar en bici, no se olvida. El fútbol no es pasado sino presente y cuando juegue todo lo anterior se borrará", ha apuntado.

Sobre la delicada situación del equipo, que encadena cinco jornadas sin ganar, ha recordado que "hay que tener calma y tranquilidad; la Segunda es complicada pero igual que tres partidos malos te meten abajo, tres buenos te ponen arriba y una victoria cambia la dinámica. Vamos a intentar que sea esta semana pero no hay que alarmarse porque por el bagaje y la trayectoria de este equipo hay que confiar".

Por último, preguntado por la demarcación en la que prefiere desenvolverse, ha admitido que prefiere jugar "de central", aunque en el Sevilla también lo hizo de lateral, aunque "soy un peón y el rey es el entrenador, el que manda".

Por último, ha confesado que "la afición es el principal valor de este club; tuve la oportunidad de ver el partido de este fin de semana y parece que juega la Champions".