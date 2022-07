Fichajes Cádiz CF: Fede San Emeterio, hecho si supera un obstáculo

El Cádiz CF está cerca de completar el centro del campo para la próxima temporada 2022/23. Tras la marcha de Jens Jonsson y Fede San Emeterio, son cuatro los medios que en principio tienen hueco en la plantilla: José Mari, Álex Fernández, Tomás Alarcón y Rubén Alcaraz.

Todos los caminos apuntan ahora mismo a que será el propio Fede San Emeterio el que regresará al conjunto amarillo. Fuentes cercanas a la entidad cadista confirman a este periódico que el acuerdo entre el club y el jugador es absoluto. El único obstáculo para que el fichaje sea una realidad es que el futbolista llegue a un acuerdo para desvincularse del Real Valladolid, con el que tiene un año más de contrato.

Fede San Emeterio llegó al Cádiz CF en el mercado de invierno de la campaña 2021/22 cedido por el cuadro pucelano, que entonces militaba en Segunda División y después acabó logrando el ascenso a Primera.

El contrato de cesión del mediocentro incluía una opción de compra no obligatoria por parte del Cádiz CF en caso de conseguir la permanencia en la máxima categoría.

Una vez amarrado el objetivo de la salvación, el club del estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) optó por no ejercer la opción de compra porque para ello debía pagar un millón y medio de euros al Valladolid. Entre abonar esa cantidad y poder fichar a coste cero hay un mundo.

En el Cádiz CF seguían contando con un jugador que ofreció un buen rendimiento a las órdenes de Sergio González. Si no participó más fue una por una lesión de rodilla. Jugó 13 partidos (12 de Liga y uno de la Copa de Rey) y acumuló casi 900 minutos sobre el césped.

Fede San Emeterio destacó por sus prestaciones como pivote defensivo y si nada se tuerce volverá a vestir de amarillo, aunque ya como propiedad del Cádiz CF. A sus 25 años, su contrato girará en torno a las tres temporadas.

En el Valladolid ya quedó claro que no contaban con el futbolista. En Segunda ejercía un rol secundario con Pacheta como entrenador, el mismo que sigue ahora en Primera. Tanto el conjunto pucelano como el propio San Emeterio están interesados en separar sus caminos, pero de momento no hay acuerdo entre las partes por diferencias económicas que podrían retrasar su incorporación a la escuadra gaditana. En el peor de los casos, si no hay acuerdo, el medio podría verse abocado a cumplir el año de contrato que le queda con los blanquivioletas.