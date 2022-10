Fali se reivindica: "Es un regalo jugar en Primera"

Fali Giménez regresó a la titularidad en el partido del Cádiz CF ante el Real Betis y, tras el encuentro, que finalizó con el empate inicial, atendió a los medios oficiales del club.

Análisis del partido. "Es un buen punto contra un rival muy difícil. Te vas con la sensación de que podrías haber metido un gol, Bravo ha hecho dos paradones muy buenos, es verdad, pero esta es la línea a seguir. Hay que saber convivir con esto, es un puntito. Sumar contra estos equipos siempre es bueno. Que te quede esta espina de no haber ganado siempre es bueno. Somos un equipo que tiene que luchar hasta el final, hoy lo hemos vuelto a hacer, y esta es la línea a seguir".

Regreso a la titularidad. "Un tío como yo, que no compite últimamente, pues le cuesta un poco más. Pero me he encontrado muy bien, y eso es porque en los entrenamientos uno aprieta mucho para estas oportunidades que tenemos que aprovechar los menos habituales ahora mismo, y la verdad que cada oportunidad que me da el míster... Lo he dicho, es un regalo jugar en Primera División, en este pedazo de club, con todo lo que me ha dado y, cada vez que me den la oportunidad, tengo que aprovecharlo. Hoy hemos tenido la portería a cero, esto para un central es muy bueno, y personalmente me he encontrado muy bien. Esta es la línea a seguir, a mí me ha dado la oportunidad hoy el míster, la he aprovechado, y a seguir poniéndoselo difícil. Él es el que manda, él es el que elige y yo a seguir entrenando fuerte para ponérselo difícil".

Aliento de la afición del Cádiz CF. "La afición nuestra, no es por decirlo, es la mejor. En los malos momentos siempre salen, en los buenos momentos ya ni te digo. Las aficiones, en los malos momentos, es cuando de verdad aparecen. Y nosotros, que estamos en descenso, sigue animando hasta el último momento y esto, para nosotros, es un orgullo, que siempre esté hasta el último momento".