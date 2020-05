La plantilla, cuerpo técnico y varios empleados del Cádiz CF se hicieron las pruebas de coronavirus el miércoles 6 de mayo con la única ausencia de Fali. El defensa se negó a acudir a la cita en la Ciudad Deportiva de El Rosal por miedo a un contagio.

La ausencia de Fali le impide volver a entrenarse con sus compañeros en la vuelta a la actividad en los próximos días.

El zaguero se reiteró en su postura la noche del pasado miércoles en declaraciones en la Cope y Radio Marca. "No pienso jugar al fútbol y no voy a cobrar porque no lo merezco, soy un jugador de principios. Lo primero es mi salud y la de mis hijas".

Fali no escondió su temor pero soltó algo más que implica a otros jugadores aunque sin desvelar sus nombres: "El vestuario siempre me ha apoyado. Hay muchos jugadores que tienen miedo a jugar, me lo han dicho, pero no voy a dar nombres".

Pone una condición para su regreso: "Volveré cuando haya una vacuna o un fármaco para el cornavirus". Pero poco después no cerró las puertas a su vuelta al trabajo. "No sé cuando podré quitarme el miedo, es algo que tengo que afrontar. Parecemos superhéroes, pero somos personas. Voy a esperar, dentro de diez o quince días igual entreno".

"Si no me quieren en el fútbol, buscaré un trabajo de lo que sea, pero si en otro empleo tengo riesgos tampoco trabajaré, ahora me estoy apretando, tengo un poco de dinero ahorrado", explicó el defensa central del conjunto amarillo.