Fali no está solo en el pensamiento que maneja de no volver a jugar hasta que las garantías para que se eviten los contagios sean totales. El defensa del Cádiz CF lo ha expresado con mucha claridad y abiertamente, pero no es el único jugador en activo del fútbol español que se aferra a la misma reflexión. Otra cuestión es que no todos esos sean capaces de exteriorizarlo con la claridad que ha mostrado el cadista.

Las manifestaciones del defensa cadista han dado la vuelta al planeta fútbol porque no era hasta el momento lo habitual dentro del silencio temeroso de muchos profesionales que están en la misma tesitura que él.

Lo que el zaguero valenciano ha hecho es redundar en el pensamiento, recogido en las últimas semanas por este medio, de dos gaditanos con pasado en la entidad cadista, Suso y Pepe Mejías. Existe una coincidencia en las manifestaciones de los tres que da forma al frente gaditano contra la vuelta del fútbol mientras exista riesgo de contagio por el Covid-19.

Cabe recordar que el pasado día 6, una vieja gloria cadista como Pepe Mejías realizaba la siguiente valoración: "Me cuesta pensar en un partido de fútbol, en tantos jugadores en un mismo vestuario. Todo ello sin olvidar que jugar a puerta cerrada desvirtúa la competición, y que la posibilidad de hacerlo en julio y agosto es una locura". El mayor de los hermanos Mejías profundizaba en aquella entrevista cuando decía que "se me hace complicado pensar en un regreso pronto a la normalidad". "El temor lo vemos día a día en las noticias. Los propios sanitarios cuando acaban de trabajar no acuden a sus casas porque los tienen aislados de sus familias para evitar contagios".

El ex jugador remataba de manera contundente: "Yo esperaría a que estuviera el tema claro o resuelto. Si yo fuera ahora futbolista me negaría a jugar porque por encima de todo está la salud. Sería para mí una situación de mucho miedo", unas palabras que coinciden con las de Fali.

Dos días después de que hablara Pepe Mejías, otro gaditano con pasado en el club cadista, Suso, tampoco escondía su pensamiento. "Si hay un uno por ciento de riesgo no se debería jugar. Si vengo de entrenar y contagio a mi mujer no me lo perdonaría en la vida. Mi mujer está embarazada y le queda un mes y medio para parir. Si voy a entrenar y traigo el virus, y la contagio... eso es algo que no me lo podría perdonar en la vida”, apuntaba el sevillista, que remarcaba que "el fútbol ahora no es lo más importante". "Si hay un uno por ciento de riesgo, yo creo que es mejor no continuar".