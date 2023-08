Fali, amor eterno: "En mi cabeza está que el Cádiz sea mi último club"

Un trámite pero muy esperado. La sala de prensa del estadio ha sido testigo este miércoles de la presentación de la renovación de Fali Giménez como jugador del Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2026. El valenciano alarga el sueño de estar en el equipo en el que se ha realizado como persona y como profesional.

Juanjo Lorenzo y Bora Lasso, de la dirección deportiva, le han acompañado, destacando el primero de ellos que "no hace falta ningún tipo de presentación". "En época de mercado, estamos pendientes del mercado, pero también este tipo de movimientos nos hace ilusión porque partes sólidas del proyecto van a seguir con nosotros. Que Fali haya decidido continuar hasta 2026, como mínimo, nos hace muy felices. Sabemos de su implicación".

Posteriormente el protagonista de la renovación por el Cádiz CF, el propio Fali, tomaba la palabra. "Muy contento de volver a renovar hasta 2026 porque el presi no ha querido más...", apunta entre risas antes de añadir que "estoy haciendo aquí mi historia y estoy encantado". "Le agradezco al presi, al míster, a mis compañeros y a los dos titanes que tengo aquí poder renovar". La negociación, vista y no vista. "Hablamos el presi y yo y en dos minutos hecho. Ni despacho ni nada, fuera de la sala de fisios hablamos y punto".

Recorrido desde aquel estreno de amarillo. "La primera vez que vine, que era para un mes, no imaginé que iba a estar tantos años. Del Nàstic salí mal y aquí quería hacer mi historia. Al Nàstic le fallé porque bajamos a Segunda B. En mi cabeza está que el Cádiz sea mi último club y la verdad que lo estoy consiguiendo. Es un sueño renovar hasta 2026 y ojalá cuando llegue esa fecha pueda seguir con mi historia aquí. La estoy consiguiendo y me falta un poquito más. Todo ha sido muy fácil porque la familia está muy bien".

Su papel de líder, palpable este mismo miércoles antes de acceder al estadio entre un buen número de aficionados. "No sé qué le he dado a la gente para que me quieran tanto. Soy como soy aquí y fuera del campo. La gente me dice que no parezco futbolista. Uno lo que quiere es que la gente esté contenta y cuando ha venido mi familia ha visto que el Carranza ha coreado mi nombre. Eso es muy difícil y lo he conseguido. Por todo eso estoy en deuda con el Cádiz y con su afición. Quero seguir siendo el titán de siempre".

Las recuperaciones milagrosas de las lesiones el curso pasado. "Cada persona nos recuperamos de una forma y todos queremos jugar. Mi padre me decía que hasta que no te rompan un hueso no puedes salir de un campo. Con el Valencia, el año pasado, arriesgué y pude jugar. Cada uno conoce su cuerpo y yo sé cuando estoy y cuando no. Me recupero antes de lo previsto".

"Mi sueño es seguir viendo al Cádiz en Primera y compitiendo contra los mejores; somos unos privilegiados de llevar este escudo en el pecho"

Y las temibles recaídas con su golpe en lo emocional. "Lo del año pasado no me pasó nunca, pero gracias a mi mujer, que me dio fuerzas, salí adelante. Me daba mucha rabia no poder jugar. El año pasado las roturas me dolían físicamente y en el alma por no poder ayudar a mis compañeros. Jugar en Primera es complicado y el esfuerzo da para setenta minutos al máximo. Espero que este año no haya roturas".

Nivel de la actual plantilla del Cádiz CF. "El bloque es al final espectacular. Este equipo hizo el año pasado 41 puntos, y quitando al Choco y al Pacha han venido otros. No queremos cometer el error del inicio de la temporada pasada. Los nuevos vienen a competir, a aportar y el grupo está concienciado. El equipo entrena bien y queremos ganar el primer partido de Liga".

Para acabar, qué le queda por lograr como futbolista del Cádiz CF. "Seguir viendo al Cádiz en Primera y compitiendo contra los mejores. Mi sueño es jugar aquí porque somos unos privilegiados de llevar este escudo en el pecho. A uno le gustaría competir por otras cosas pero lo primero es la permanencia que es la cuestión del Cádiz", lanzaba como deseo.