Pires: "Es un paso de gigante pasar de la liga brasileña a la española"

La sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla ha sido el escenario para la presentación de Lucas Pires, uno de los laterales izquierdo nuevo dentro de la plantilla del Cádiz CF.

En compañía de Juanjo Lorenzo y Borja Lasso, de la dirección deportiva del club, el zaguero ha vivido su puesta de largo. Precisamente Lorenzo recordaba que "debutó el otro día contra Las Palmas, y llega para un lateral izquierdo en el que se han producido variaciones importantes".

Posteriormente ha sido el protagonista de la mañana el que ha tomado la palabra, con la ayuda de un traductor. Para empezar, fase de agradecimiento. "Agradezco al presidente y al club que me hayan traído. Me voy a implicar al cien por cien para adaptarme cuanto antes". Precisamente a esa adaptación inicial fue encaminada la siguiente pregunta. "Ha sido una adaptación buena, me recibieron bien dentro del club y todo el equipo. En el campo cuando voy entrenando se explican cómo se hacen las cosas aquí. Me siento muy arropado".

Lucas Pires habló de sus características como futbolista. "Soy un jugador rápido, que suelo atacar y puedo defender. Quiero aprender y mejorar en eso. Mi referente es Marcelo, que dio tanto en el Real Madrid".

El nuevo jugador del Cádiz CF se refirió a lo que supone cruzar el 'charco'. "Es un paso de gigante pasar de la Liga brasileña a la española. Una liga en la que han jugado grandes jugadores como Mágico. Es un placer estar aquí".

Referencia de la competición española. "Tengo amigos que juegan en la Liga como son Rodrygo o Baptistao, me han dado consejos y me dicen que la Liga española es mucho más intensa"

Petición del entrenador para la temporada. "He hablado poco con el míster, pero conozco el juego del Cádiz y del míster. Sé lo que me va pedir y estoy dispuesto a dárselo".

Lucas Pires aterriza en el conjunto amarillo cedido por el Santos para la temporada 2023-24 que comenzará a mediados del próximo mes de agosto. La cesión no incluye la obligación de compra por parte de la entidad cadista. Al tener 22 años, podría tener ficha del filial si el club necesita hacer hueco para una licencia profesional.