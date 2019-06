El Extremadura se presentará este martes en el Ramón de Carranza en un escenario que hace pocos días no podía ni imaginar, con la satisfacción deportiva del deber cumplido tras amarrar la permanencia en Segunda A la anterior jornada al empatar con el Lugo pero con el ánimo por los suelos después de fallecer en accidente de tráfico el pasado sábado uno de los integrantes de su plantilla, el internacional sevillano José Antonio Reyes. Esta circunstancia, por desgracia, marcará para siempre la temporada del titular de Almendralejo e inevitablemente eclipsa la meritoria salvación obtenida por un recién ascendido.

Mejor a domicilio

Resulta curioso que los azulgranas han cimentado el logro de continuar en el fútbol profesional en su rendimiento lejos de casa, en donde han rubricado números que les tendrían luchando por la zona noble si no fuera por los resultados registrados delante de su afición. De hecho, con 25 puntos, se presentan como uno de los visitantes más peligrosos, con seis victorias, siete empates y un balance goleador de 22 anotados y 22 encajados. Además, en los últimos cuatro desplazamientos han conseguido triunfos nada menos que en La Rosaleda contra el Málaga (1-2), en Riazor ante el Deportivo de La Coruña (1-2), en Tarragona sobre el Nástic (0-1) y en Alcorcón con la escuadra alfarera (0-1). Aunque ya no se jueguen nada y el propio entrenador haya admitido que afrontan la cita como un mero trámite, más si cabe tras la luctuosa noticia del fin de semana, mal harían los pupilos de Álvaro Cervera en caer en el error de un exceso de confianza.

Cambio de técnico

Abrigados por el bagaje realizador de Enric Gallego, gracias al que se ataron un buen puñado de puntos, la marcha del delantero al Huesca en enero dejó al cuadro extremeño tan mermado que apenas un mes después se produjo la destitución de Rodri. La llegada de Manuel Mosquera supuso un impulso que sirvió para retomar el buen camino y, poco a poco, abandonar los puestos de peligro hasta abrir brecha con la frontera del descenso y certificar la permanencia el último fin de semana de mayo en el Francisco de l Hera. Una alegría para una hinchada que ha sufrido en el curso con nada menos que 10 derrotas.

Sin apenas historia

El club fue fundado en 2007, cuando el histórico CF Extremadura ya amenazaba con la desaparición al estar ahogado por las deudas. Como sucede en estos casos, comenzó su andadura en la categoría más baja del fútbol extremeño por aquel entonces, la Primera Regional, firmando tres ascenso consecutivos que le llevaron a Segunda B en 2011, justo cuando tomaba el testigo del ya oficialmente desaparecido CF Extremadura. La alegría no pudo ser completa porque en 2012 descendió. Pese a disputar varias fases de ascenso, el equipo azulgrana no volvió a subir a la categoría de bronce hasta 2016, no sólo consolidando el proyecto pronto sino saltando a Segunda A dos años después.