Tercer día seguido de presentaciones en el Ramón de Carranza, con el francés Yann Bodiger y el sevillano Juan Cala como protagonistas, ambos acompañados por el director deportivo como ya había sucedido con Caye Quintana y Carlos Akapo, el lunes, y con Isaac Carcelén y Jean Pierre Rhyner, el martes.

Antes de darle la palabra a los futbolistas, Óscar Arias recordó que Bodiger, de 24 años, es un centrocampista que procede del Tolouse, aunque la última media temporada la jugó en el Córdoba como cedido, y que ha firmado por dos campañas con opción a otra más. Por su parte, sobre Cala, “un central de sobra conocido por su trayectoria”, también recordó su procedencia, la UD Las Palmas, e indicó que se ha comprometido por los próximos cinco años.

El defensa natural de Lebrija se confiesa muy feliz e ilusionado por sumarse al proyecto. “Pasados unos días desde que llegué, estoy aún más ilusionado por lo que me he encontrado como institución y como equipo”.

No hay un motivo que le ha llevado a fichar por el Cádiz, más bien se trata de la suma de varios. “Esto es un proyecto serio. Cuando rescindo con Las Palmas tengo muchas opciones, algunas con más dinero, pero Cádiz tiene algo que no tiene nadie: estar cerca de casa, de la familia”.

Además, se trata de un club en el que conoce a los dirigentes… “Conozco a los gestores, a Óscar (Arias), a Manolo (Vizcaíno), sé la trayectoria que están teniendo, y todo eso suma cuando tienes que tomar decisiones. Miras los pros y los contras, y Cádiz tenía muchos pros. Me apetecía sumar en este proyecto. Otras veces sólo me he guiado por el dinero, pero ahora ha sido una decisión más personal y deportiva”.

Consciente de que aún le queda para coger el tono físico, tampoco le da excesiva importancia. “Llego tras las vacaciones, como todos los jugadores, ahora tengo que ponerme en el tono físico del equipo. El cuerpo técnico tiene un sistema peculiar y el ritmo de los entrenamientos es muy exigente”.

Afortunadamente, el entorno ayuda. “Me he encontrado un vestuario maravilloso, hay comunión, liderazgo de los más veteranos que te hacen saber lo que es el Cádiz”.

Sobre el estilo de Cervera se muestra confiado. “Creo que me puedo adaptar, ojalá que pueda sumar como los más antiguos y viva muchos éxitos aquí”.

Un Cádiz al que ya conocía de hace unos años… “Entrené con el equipo en Segunda B, pero entonces tenía otro proyecto de Primera, en Getafe. Ahora llego en una edad óptima, siempre he dicho que me gustaría jugar en el Cádiz y se han dado las circunstancias. Me puede aportar mucho en felicidad deportiva y estabilidad”.

¿Se ve Cala en Primera con el Cádiz? “Si digo que no me mata aquí Óscar y después el presidente. Se están echando los cimientos para un proyecto bonito, después la pelota entrará o no entrará”.

Por su parte, Bodiger, más parco en palabras por sus limitaciones con el idioma, también reconoce sentirse muy contento. “Conozco la categoría y algo del Cádiz por mi pasado en el Córdoba. Creo que puedo aportar por mi experiencia y mi juventud”.

El centrocampista se define casi como un todocampista. “Soy mediocentro defensivo, me gusta defender y ganar los partidos. Pero también puedo jugar de central y me gusta jugar el balón. Sacar el balón desde atrás es una opción porque me gusta”.

Guarda un buen recuerdo del ambiente que vio en Carranza cuando vino con el Córdoba la pasada campaña. “Me gustó mucho el ambiente, el público… El fútbol también es eso, es una parte que gusta”.

Poco a poco va mejorando con el idioma y la adaptación. “Recibí clases de español en Córdoba y volveré a darlas después de pretemporada. Mientras, mis compañeros me ayudan, me hablan despacito”.