Segunda jornada consecutiva de presentaciones en la sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza. Tras la comparecencia el lunes de Caye Quintana y Carlos Akapo, este martes le ha correspondido el turno a Isaac Carcelén y Jean Pierre Rhyner. Como el día anterior, el director deportivo acompañó a los futbolistas en el acto.

Antes de darle la palabra a los verdaderos protagonistas, Óscar Arias recordó que el lateral derecho portuense llega procedente del Rayo Majadahonda y ha firmado por tres temporadas, mientras que el central suizo-peruano viene del Grasshopper y también se ha comprometido por tres campañas.

Quizás por su condición de gaditano, Carcelén confiesa estar viviendo un día importante. “He firmado en el club de donde soy. Cuando me llamó Óscar me sentí muy ilusionado por venir a casa con mi familia y por el proyecto”.

En realidad, ve cumplido un sueño. “Creo que a todos les gusta jugar en el equipo de su tierra; espero aprovechar la oportunidad”.

Un lateral con alma de atacante. “Soy muy polivalente, puedo jugar en bastantes sitios, y sí, soy bastante ofensivo, pero sé que aquí hay que mejorar en otras aspectos. Considero que tengo un buen trato de balón y llegada”.

La decepción del descenso. “La temporada pasada no conseguimos como grupo lo que queríamos, pero a nivel individual fue mi mejor año”.

El objetivo ahora, individual y colectivo. “Los objetivos no pueden ser otros que seguir mejorando y seguir creciendo para ayudar al equipo”.

Las primeras sensaciones de la pretemporada. “Mucha carga de trabajo, poco a poco se van cogiendo sensaciones, pero queda mucho por delante, muchos cambios”.

¿Parte con ventaja por la lesión de Akapo? “Somos dos jugadores competitivos y nos ayudaremos para mejorar. Es un gran lateral y seguro que nos pondremos las cosas difíciles

Con Salvi compartirá banda. “Lo conocía personalmente, es fácil hablar con él y con el tiempo iremos a mejor”.

Por su parte, Rhyner, al que aún le cuesta manejarse con el idioma, reconoce sentirse muy contento por estar en la Tacita y explica cómo juega y qué conocía del club.

“Me gusta defender, jugar desde atrás, pero sobre todo defender. Del Cádiz había escuchado cosas muy buenas y ahora que estoy aquí veo que es un equipo muy grande, me ayuda mucho”.

Tras apenas dos semanas de trabajo y dos amistosos, prefiere no hacer valoraciones. “Ahora mismo no lo puedo decir, tengo que entrenar fuerte y mucho para ver si puedo ser titular. En los partidos, al ser un equipo nuevo, me han ayudado, pero necesito tiempo para ir entrando”.

Admite, por último, muchas diferencias con el fútbol suizo. “Hay diferencias, aquí es más fuerte, más inteligente”.