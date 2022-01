Copa: posible alineación del Cádiz CF ante el Sporting

A las seis y media de la tarde de este sábado se habrá acabado de forma oficial la presencia en competición de Álvaro Cervera, pues en ese momento dará comienzo el Sporting-Cádiz CF y empezará la 'era Sergio González'.

El nuevo entrenador arranca con la Copa del Rey, un brindis que espera tenga un buen final por lo que supondría ser uno de los mejores ocho equipos de España en el torneo. Pero, además, habrá guiño en forma de deseo para que sobre la hierba de El Molinón aparezca algún 'boceto' del Cádiz que pretende el nuevo inquilino del banquillo.

La Liga es el objetivo número 1 porque Sergio ha sido contratado para conducir al Cádiz CF hasta la permanencia. Sin embargo, para un técnico que como jugador profesional armó el taco alzando dos títulos del torneo del ko, la cita de este sábado no debe ser cualquier cosa.

Se hace un mundo pensar por dónde puede ir la idea de Sergio en cuanto al once, aunque es un dato a tener en cuenta que no se haya llevado a Choco Lozano, con vista a reservarlo para la Liga, recién salido de una lesión. Todo apunta a una mezcla de gente con más minutos con otros que acumulan menos participación. Pero por encima de elecciones y de su predilección por el 4-4-2, el catalán pretende un conjunto competitivo que no huya del balón ni de la iniciativa. Costará ver ese cambio en dosis importantes, aunque será palpable.

En Gijón empieza la etapa de Sergio González, un paréntesis copero con la mirada en el horizonte del martes contra el Espanyol que tanto ha marcado su trayectoria y contra el que se jugará la vida de verdad. Antes, no hace ascos a un brindis que permita ver el futuro con optimismo.

En cuanto al Sporting, David Gallego no podrá contar con Cuéllar y Pablo Pérez, que siguen los procesos de recuperación de las lesiones sufridas; ni tampoco con el ex cadista Aitor García, que no se ha recuperado de las molestias que padece en la espalda, y Gaspar Campos, positivo por coronavirus, lo que afecta especialmente a los extremos.

Los rojiblancos están centrados en revertir su marcha en la Liga pero no por ello desechan la Copa en la que ya eliminaron a todo un Villarreal, en uno de sus mejores partidos desde hace meses y que tratarán de repetir ante otro rival de Primera.

El técnico presentará una alineación en la que, en principio, no estarán alguno de los hombres habituales en la liga, como Fran Villalba o Djurdjevic, curiosamente pretendido por el Cádiz CF.

Alineaciones probables

Sporting de Gijón: Mariño, Bogdan, Marc Valiente, Borja López, Kravets, Christian Rivera, Nacho Méndez, César, Pedro Díaz, Puma Rodríguez y Berto.

Cádiz: David Gil, Raúl Parra, Fali, Chust o Cala, Arzamendia, San Emeterio, Álex Fernández, Salvi, Iván Alejo, Perea y Negredo.

Árbitro: Ortiz Arias (Comité Madrileño).

Estadio: El Molinón (18:30 / DAZN).