Alberto Cifuentes atendió este miércoles a los aficionados del Cádiz en una nueva entrega de la iniciativa del club para que el cadismo mantenga el contacto con el equipo. Durante media hora larga, el guardameta respondió a preguntas de todo tipo, siempre con buen talante y con agrado. Como el gran capitán que es.

Optimista pese al confinamiento. “Pienso que la Liga se reanudará porque eso significaría que la situación de ahora ha pasado; quiero ser optimista y pensar que más pronto que tarde vamos a salir de esto. No hay mejor homenaje para todos que volver a la normalidad cuanto antes”.

Lo peor de estar encerrado. “No poder salir aunque sea a pasear, ver las noticias, cómo están las cosas, los hospitales, los fallecidos…”. Y ello, pese a que, como se apunta desde algún meme, no es mucho de salir… “Supongo que lo dirán porque salgo poco de fiesta. No voy mucho de juerga, vida familiar, tranquila. Si van por ahí los tiros, lo tomo con una sonrisa”.

Además de echar de menos su rutina y a un vestuario en el que “los que más animan son Iván Alejo y Pombo, y el más vinagre, yo”, al margen de los compañeros con los que mejor se lleva, “Garrido, José Mari, Salvi y Cala”, el obligado parón llega después de la desafortunada acción con Gerard Valentín en Lugo. “Fue una jugada fortuita, fui a la enfermería, le acompañé hasta la ambulancia y estuve pendiente cuando le operaron y todo salió bien”.

Pese a que ya es un cuarentón, no piensa en su retirada. “De momento me queda un año más de contrato, voy día a día. Ojalá que sea en Primera y luego, con 42, a ver cómo me encuentro mental y físicamente y si el club cuenta conmigo”. Eso sí, se ve con nivel para rendir en Primera. “Me cuesta mucho cada día intentar ser mejor y mejorar, si se asciende me veo con fuerzas y pelearía por jugar en Primera con el Cádiz. Es el sueño que tengo y lo pelearía muchísimo”.

A sus compañeros, también. "Tenemos la mejor plantilla de la categoría y si conseguimos subir vamos a dar el nivel y poner todo lo que ponemos en todos los partidos”. No apunta a ningún jugador en concreto como clave en la plantilla. “Todos son importantes; Garrido mucho por lo que nos da en la presión, sabe elegir. Pero muchos otros, José Mari, Álex, Perea está en un temporadón”. ¿Y David Gil? Creo que es un porterazo, lo hace muy bien y pone difícil la competencia día a día”.

¿Para estar en activo como veterano hay que cuidarse o tener una buena genética? “Tienes que cuidarte mucho, entrenar mucho y bien”. Aunque no habla de un futuro a largo plazo, confiesa que su propósito cuando acabe es “ser entrenador y por supuesto que me gustaría entrenar al Cádiz”. No se moja sobre un sucesor para el brazalete. “No sé cuánto me queda, quién estará, pero hay muy buenos jugadores y buena gente para llevarlo, como José Mari, Garrido, Salvi, Álex, Cala, Mauro, con una personalidad inmensa. Muchos”.

Sus recuerdos como cadista. “El día del debut, ante el Cartagena, tuvo de todo: un inicio espectacular, con gol de Güiza, ellos empataron… Al final, 4-2, todos los altibajos en un partido”. Y algo inolvidable cada vez que pisa el césped de Carranza. “Es una satisfacción inmensa sentir el cariño de la gente cuando me dirijo a la portería. Sólo los porteros podemos describir eso”.

Pocas etapas duras de amarillo. “Quizás cuando echaron a Claudio y vino Cervera porque nos jugábamos el play-off, las dinámicas de las primeras vueltas sin ganar en Segunda... En general aquí no guardo recuerdos malos”.

La presión de Carranza. “Como rival es gigante, la gente aprieta mucho, se sufre. Recuerdo un Cádiz-Murcia que perdimos 1-0 al final con gol de Fleurquin. Luego descendimos los dos a Segunda B. Y esa presión a favor es complicado, intento calmar los ánimos, que la gente apoye y no se enfade”.

El ascenso en Alicante. “Mirando para atrás es el mejor recuerdo. En la celebración, ya en Cádiz, perdías la noción de espacio, tiempo y todo. Sólo ves gente contenta y tú más. Quieres que no se acabe y disfrutarlo con todos. Indescriptible”.

Su mejor partido en el Cádiz. “Tengo muchos chulos, no me ciño por paradas, este año en Santander, Las Palmas, Ponferrada, el primero del play-off con el Tenerife aquí... Este año también acabé contento con Vallecas”.

Su top-3 de paradas. “Una que hice a Pablo Sánchez en un Murcia-Recreativo, en 2010 ó 2011, parada; un penalti que le paré a Samu Sáiz con el Huesca aquí, y la mejor, en El Sardinero a Migue García, en el play-off, con 0-0, por la importancia que tuvo”.

Su ídolo. “Siempre tuve en mi cabeza a Van der Sar, desde joven, con el Ajax que ganó la Copa de Europa; de pequeño recuerdo que Zenga, pero mejor Van der Sar”. El mejor rival al que se ha enfrentado. “Por referente y lo que está siendo y significa en Segunda, Nino. Me ha hecho goles, le he hecho paradas”. Y el mejor jugador en su equipo. “Ariel Ibagaza, ahora en Olympiacos retirado, en la dirección deportiva; también Eto’o, Luque…”.

En el presente, el delantero que le da más problemas es Stuani, del Girona. “Es muy listo, muy inteligente, no se desgasta en trabajo defensivo, siempre está en el límite de fuera de juego, se pierde para que los centrales no lo fijen y en el área es muy definidor”. El mejor portero del mundo. “Complicado. Diré tres: Oblak, Neuer y Ter Stegen por todo lo que domina”.

¿Campo o pelota en el sorteo? “Si gano en casa elijo campo, siempre a la salida a la izquierda, y fuera si gano, balón”. Sin preferencia por la izquierda o derecha. “Soy diestro de mano y pie, pero no tengo preferencia”.

Cifuentes goleador. “Metí un penalti en una tanda cuando ascendimos con el Murcia en el partido de campeones, Murcia-Sabadell, tiré el noveno y marqué. Ganamos la tanda. En juego ninguno y ya no me queda mucho tiempo. Complicado”.

Consejos para porteros que empiezan. “Que no dejen de divertirse; cuando eres pequeño te meten muchos goles pero no pasa nada. Disfrutar en el entrenamiento es fundamental, cuanto más os tiréis al suelo, mejor”.

Para acabar, halagos a la Tacita de Plata. “El club tiene lo que tiene la ciudad, la más antigua de occidente, la que está más al sur, pasión, potente, club grande pero a la vez muy humilde, creciendo”. Y el Carnaval… “Me gusta el ambiente de la ciudad pero no soy muy seguidor, de hecho he ido al Falla sólo una vez o dos a ver Carnaval, más para conciertos. No llevo esa vena, lo siento, soy de Albacete, pero me gusta la ilusión de la gente”.