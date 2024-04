Chust, dolido por el balón parado del Cádiz CF

Víctor Chust atendió a los micrófonos de Movistar LaLiga nada más concluir el encuentro del Cádiz CF contra el FC Barcelona (0-1). El defensa tuvo que ser sustituido en los instantes finales debido a unos problemas físicos. El zaguero alabó el papel de su equipo, aunque lamentó la acción que dio origen al único gol.

"Estamos agotados por el enorme esfuerzo que supone un partido de este tipo. Hemos hecho un gran encuentro que te deja el mal sabor del gol a balón parado, ya que ahí es donde debe existir igualdad contra ese tipo de adversario; ahí se debe igualar todo".

Sobre las protestas del final por parte de los futbolistas del Cádiz CF, Víctor Chust explicaba que al árbitro "le hemos recriminado el poco añadido que ha dado con tantos cambios y con la polémica del balón que ha golpeado en la cámara".

En lo que se refiere a las protestas cadistas por una posible falta en el tanto de Joao Félix, su explicación fue la siguiente: "Dentro del campo es verdad que vemos falta, aunque no lo he visto fuera y no puedo decir más", añadiendo sobre la situación clasificatoria que le queda al Cádiz CF que "tenemos que mirar por nosotros". "Sacar en casa el máximo de puntos y rascar algo fuera, que estamos seguir que algo vamos a arañar".

Felicidad por el comportamiento de la afición. "La gente siempre nos apoya y está con nosotros; se lo agradecemos porque es algo que nos ayuda y nos sigue dando fuerzas para lo que queda".