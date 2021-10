Chapela, otro desembarco desde Chiclana

Iván Chapela López (22 años). Otro chiclanero del Sancti Petri que abre la puerta del Cádiz CF, tras Diego González, Manu Vallejo o Bastida, entre otros. Realmente no se sabe qué pasará con este jugador porque el fútbol no es una ciencia exacta ni tampoco depende solo de él alargar en el tiempo su estado de gracia. La titularidad en Villarreal, la primera a las órdenes de Cervera, derriba un muro tras el cual cabe esperar que este jugador pueda mostrar todo el fútbol que lleva dentro.

Chapela debutó con el Cádiz CF en la octava jornada cuando el Valencia se presentó en el Nuevo Mirandilla (antiguo Ramón de Carranza). Todo ello después de una pretemporada con presencia continuada con los 'mayores' y de dejar buenas impresiones a Cervera, que precisamente no se 'casa' con nadie ya sea el más veterano o el más joven.

Antes de tocar el cielo en el Estadio de la Cerámica, se abría un debate sobre el papel que le estaba tocando al atacante chiclanero. El ritmo de convocatorias con el primer equipo del Cádiz CF era bueno, pero no acorde con su participación en forma de minutos. Todo ello con el perjuicio de estar parado, ya que no entraba en acción con Cervera pero tampoco iba con Alberto Cifuentes en un Cádiz B que e echa en falta. Lo del martes en Villarreal ya es otra historia porque no sólo salió al césped, sino que lo hizo entre los once elegidos, por delante de un Álvaro Jiménez que ni siquiera estuvo en la convocatoria, de Iván Alejo y de Salvi, venido a menos de manera preocupante.

Cervera hizo una apuesta atrevida sobre el chiclanero y a pesar de la decepción por el empate del conjunto castellonense en el último suspiro, el papel de Chapela fue más que correcto. Con y sin balón llevó a cabo un trabajo bueno, destacando esos movimientos en los que supo arrastrar de futbolistas para abrir espacios y facilitar el trabajo de otros compañeros.

Pero lo más importantes es que se va quitando la coraza para trabajar y competir como quiere el entrenador del Cádiz CF. Chapela va ganando esa batalla que es determinante mientras Cervera esté al mando. Generoso en el esfuerzo, el extremo dio todo lo que pudo los 53 minutos que permaneció en el campo.

La historia está por contar, pero el chiclanero -como otros tantos paisanos que llegaron a la Tacita- ha empezado a escribirla.