Cervera lanza una advertencia contundente

Rueda de prensa este jueves como previa del encuentro que este viernes disputará el Cádiz CF en Vigo frente al Celta. Álvaro Cervera ha repasado la dura realidad de los amarillos después de cuatro jornadas de Liga y espera dar con las soluciones para que el equipo recupere sensaciones y su ADN.

"La semana ha sido complicada después del partido del otro día y con partidos tan cercanos unos de otros. Hemos hecho cosas diferentes. En el aspecto anímico y mental ha sido una semana dura, dura porque el partido del otro día deja huella más los diez minutos del día de Osasuna, y está siendo complicado". Llegado a este punto, el técnico del Cádiz CF asegura que "trabajamos para revertir la situación". "Debemos volver a lo nuestro y si podemos aportar calidad, perfecto. Pero no lo vamos a hacer al revés porque tendríamos un problema gordísimo, ya que así no sabemos a lo que jugamos".

La labor de acoplar a todo el grupo también sale a relucir por la llegada de tantas caras nuevas con la pretemporada muy avanzada. "Salvo Tomás Alarcón, que ha estado todo el rato bien y sin parones salvo viajes con la selección, hemos tenido problemas de jugadores que han venido un poco tarde; gente que con la Liga en curso a veces tiene que pasar más tiempo para que ellos sepan dónde están y la forma de jugar y lo que necesitamos de ellos. Y yo a esperar lo que ese jugador nos puede dar".

"Algunos han llegado tarde y otros todavía piensan en el equipo de donde vinieron y no saben que este es otro equipo diferente"

El preparador del Cádiz CF puntualiza que "a todos nos gusta que los jugadores estén el primer día de pretemporada, pero eso es complicado, es dificilísimo, y algunos han llegado tarde y otros que todavía están y piensan en el equipo de donde vinieron y no saben que este es otro equipo diferente", aporta como gran problema para que sus pupilos se adapten al estilo.

Analizando lo sucedido hasta el momento, Cervera ha encontrado uno de los males echando mano de los datos que dejan los encuentros. "Si queremos ganarle a la Real Sociedad corriendo siete kilómetros menos que ellos, tenemos un problema. Si queremos ganarle con jugadores mejores, no tenemos esos jugadores. Pero a lo mejor podemos ganarles corriendo igual que ellos. Hasta ahora no lo estamos haciendo. Mientras yo esté aquí quiero que esos datos se igualen. Mientras no se igualen esos datos no podemos competir contra ningún equipo de Primera, no sólo contra la Real Sociedad".

Intenciones del Cádiz CF para viajar a Balaídos. "Venimos de dos resultados malas, de sensaciones malas, pero en algún momento tenemos que recuperarlas. Vamos con la intención de intentar quitarnos cosas que nos sobran, intentar hacer algo que nos lleve a estar cómodos en el campo, siendo nosotros. Que los jugadores se sientan cómodos".

El papel del entrenador. "Hago todo lo posible por sacar el equipo adelante todas las temporadas. Sé lo difícil que es, sabía lo difícil que iba a ser. La gente solo se fija en los fichajes, este equipo nunca ha dependido de los fichajes para funcionar, siempre ha dependiendo del espíritu, el ánimo, las sensaciones"