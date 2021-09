Baena no coincide con Salva Mejías

Las declaraciones de Salva Mejías el pasado martes, en las que dejaba entrever su contrariedad por el trato que brinda el club a los ex jugadores del Cádiz CF, han dado para mucho. El menor de los Mejías habló de "despreocupación" a la hora de referirse a la política del presidente, Manuel Vizcaíno, con las viejas glorias.

Uno de los pesos pesados dentro de esa larga lista de ex futbolistas del conjunto amarillo es Paco Baena. Una voz también autorizada que muestra su parecer del trato que él y otros ex compañeros reciben por parte del Cádiz CF. Antes que nada Baena muestra su respeto más absoluto por las manifestaciones de Salva Mejías. "Él tendrá sus motivos y sabrá qué le ha llevado a hablar en esos términos. Respeto total para Salva Mejías y para todos los veteranos del Cádiz", advertía el recordado delantero.

Pero Baena tiene una lectura diferente de su relación y la de los veteranos desde que el Cádiz CF está en manos de Manuel Vizcaíno. "En cuanto al acceso de los ex jugadores a los partidos ha sido extraordinario. Desde que estamos con la pandemia es cuando se ha producido el lógico parón. Y a pesar de ello ha comentado con vista a la actual campaña que tengamos un poco de paciencia antes de poder retomar la normalidad para que volvamos a entrar al estadio", lo que hasta ahora no ha sucedido por las limitaciones de aforo.

Baena insiste en respetar las palabras del menor de los Mejías, si bien sus argumentos son diferentes. "Se han ido inaugurado puertas a nombres de ex jugadores como Mágico, Pepe Mejías y la que me dedicaron a mí. He sido testigo de la visita del propio Vizcaíno a un ex cadista como el chiclanero Soriano, mostrando su lado más cariñoso".

Analizando el papel del presidente del Cádiz CF desde un prisma más personal, el que fuera goleador dice que "conmigo su trato es fenomenal, y es algo que sucede con otros veteranos porque he sido testigo de ello". "Vizcaíno está haciendo con nosotros lo que no han hecho otros presidentes. Ha tenido que llegar él para que se acuerden de nosotros; no tengo una queja de él", añadiendo Baena que "por eso me sorprende lo de Salvi (Mejías), pero repito que respeto totalmente sus palabras".

Las manifestaciones claras de un veterano muy querido que lleva prácticamente toda su vida unido al Cádiz CF, el equipo de sus amores.