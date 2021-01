No hay nadie en el club y entre la afición que no vea claro que la prioridad absoluta del Cádiz CF es renovar el billete para continuar la próxima temporada en Primera División. El equipo amarillo inicia la segunda vuelta con el pensamiento único de acumular los puntos necesarios para confirmar la permanencia. Un reto que no está fácil pero que está al alcance.

El primer paso lo da el conjunto gaditano el sábado 23 de enero con el partido contra el Sevilla que se disputa en el estadio Sánchez Pizjuán. Un duro examen para los gaditanos, que no renuncian a nada pese a la dificultad del envite ante un adversario de un potencial indiscutible.

El Cádiz CF es una de las sorpresas del campeonato. Pese a ser un recién ascendido, no ha pisado la zona de descenso en toda la primera vuelta más allá de la jornada inaugural. Ahora arranca la segunda vuelta con el objetivo metido entre ceja y ceja de certificar la permanencia en Primera División. Nadie esconde la dificultad en el club, pero todos están convencidos de que es posible, sobre todo después de los 24 puntos cosechados en la primera ronda de la Liga. Una cifra para la esperanza.

¿Está en condiciones el Cádiz CF de agarrar la salvación? El entrenador, Álvaro Cervera, fue preguntado por ello en la rueda de prensa telemática que ofreció el viernes 23 de enero a modo de previa del duelo andaluz contra la escuadra de Julen Lopetegui.

Cervera se refirió al aspecto que considera fundamental para que el equipo esté en condiciones de lograr la salvación. A su juicio, la clave en la segunda mitad de curso radica en el que grupo no se descomponga, "que mentalmente no se deshaga".

El preparador cadista vaticinó que "si como grupo seguimos igual no habrá problemas para conseguir el objetivo, pero si nos dispersamos entonces sí que tendremos problemas".

El camino recorrido hasta la fecha es la referencia para los próximos meses. El Cádiz CF llegó a los 24 puntos en la primera vuelta. Si es capaz de mantener el ritmo de producción, incluso le sobrarían puntos para conservar la categoría que tanto tiempo le ha costado recuperar y que no quiere perder de manera tan rápida.

Recalcó el míster que "si el grupo sigue igual que hasta ahora conseguiremos la permanencia". No es fácil sostener la marcha, pero el equipo trabaja a diario para cumplir el objetivo.