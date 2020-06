El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el viernes 12 de junio sus impresiones previas al retorno del conjunto amarillo a la Liga con el partido contra el Rayo Vallecano que se disputa el domingo 14 de junio.

Álvaro Cervera, que encara el encuentro con cinco bajas, explicó que "desde que empezó todo esto parecía muy lejano este día de volver a jugar por todo lo que había pasado y lo que tenía que pasar. El tiempo no pasa tan rápido como otras veces pero ya estamos a muy poco de jugar un partido que es más importante de lo que quizás puede parecer".

El técnico lo tiene muy claro. El duelo frente al Rayo "es un partido muy importante para nosotros. No hemos tenido tiempo suficiente, pero todos los equipos estamos igual, los equipos necesitan más tiempo".

El responsable del vestuario abundó en la falta de tiempo para la preparación. "Se necesita jugar partidos de pretemporada, se necesita que nos equivoquemos para corregir, se necesita entrenar más tiempo juntos, ese tiempo no lo hemos tenido tiempo ahora". Apuntó que, en la situación actual, "todos los equipos podemos cometer los mismos fallos, esperemos que seamos de los equipos que tengamos más aciertos".

"Venimos de un parón diferente a cualquiera que hayamos vivido antes. No se ha hecho una vida normal, se ha estado más tiempo sentado que otra cosa", incidió Cervera antes de hablar del Rayo Vallecano: "No tenemos certeza de lo que va a pasar. Sé el equipo que nos vamos a encontrar por el tipo de entrenador y jugadores que tiene, y por ello puedo pensar una cosa. Pero no lo sé, habrá que verlo. Es un equipo de mucha posesión de balón tanto en su campo como el del contrario, llega con la balón al área contraria utilizando la pelota y no el espacio. Ellos tienen sus armas, que son atractivas, y nosotros las nuestras con las que intentaremos ganar".

El fútbol vuelve pero con los estadios vacíos. No habrá público en el estadio Carranza el domingo 14 de junio. "Esto es así, es algo extraño, pero defendemos el liderato y el ascenso, que es algo bonito, y lo demás hay que olvidarlo. No podemos sacar conclusión de que no aya público y estar separados en el banquillo. No están en nuestras manos cambiar eso", afirmó el entrenador del Cádiz CF.

Al no haber presencia de espectadores en las gradas, "se supone que habrá menos diferencias" entre ser local y visitante, dijo Cervera mientras recordó que "hay más porcentajes de victorias fuera según los datos de la Liga alemana. No es tan importante jugar en casa para algunos equipos. Es para todos igual y esperamos que no sea ventaja para ninguno".

"Los equipos no están preparados por naturaleza propia. En Segunda División hay que viajar y a los equipos les va a costar asimilar jugar cada tres días. En Primera hay equipos que lo sufren cuando les toca. Once partidos en tan poco tiempo no se ha jugado nunca y seguramente lo vamos a notar todos los equipos de Segunda", vaticinó el preparador cadista sobre lo que se avecina durante el próximo mes de competición.

Sobre la posibilidad de hacer una convocatoria más larga (hasta 23 futbolistas) y cinco sustituciones en cada partido, Cervera opinó que "es bueno poder hacer listas largas", aunque no ve tan clara la otra medida: "lo de los cinco cambios me da la sensación de que somos pocos lo que los vamos a utilizar hasta que nos acostumbremos si es que nos da a tiempo a habituarnos. La sensación es que será difícil tantas sustituciones porque supone cambiar al 50 por ciento del equipo sin contar al portero.

Sobre el hecho de que el Cádiz CF cierre las dos primeras jornadas, Cervera indicó que "es una presión añadida que me gustaría que tuviesen otros, pero tenemos que jugar con todos estos factores si pretendemos llegar donde queremos".