El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, se muestra expectante ante el inminente retorno del campeonato después del súbito frenazo que la Liga sufrió en marzo tras el estallido de la crisis del coronavirus. No oculta que tanto tiempo sin competición genera incertidumbre, pero confía en la respuesta del equipo en la pelea por el ascenso a Primera División.

–Vuelve la Liga después de un parón de tres meses. ¿Llegó a pensar en algún momento de este periodo en la posibilidad de que no se pudiese reanudar la competición?

-Todos hemos visto cómo estaba la calle durante este tiempo, completamente vacías. Veíamos que estaba complicado, pero el tesón de Javier Tebas como estaba y veíamos que estaba complicado, pero el tesón de Tebas y LaLiga, y también el hecho de las cosas se han ido normalizando, todo eso nos hace estar a las puertas de que empiece ya la competición. Y además el primer partido es de un rival (el Rayo Vallecano) que después nos visita el domingo.

–¿Qué le diría a aquellas personas que se muestran críticas con el regreso del fútbol de la forma que vuelve?

–No hay ninguna actividad en la que podamos estar tranquilos al cien por cien. No pasa nada si abren los bares y los supermercados. El mundo no se puede parar. Todos debemos empujar hacia la actividad siempre tomando las medidas necesarias. El fútbol es un sector importante en el aspecto económico, representa cerca del uno y medio por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y da empleo a 185.000 personas. Pero también es importante desde el punto de vista del ánimo, es un síntoma de la vuelta a la normalidad, que las cosas poco a poco vuelven a su sitio.

–¿Está preparado el estadio Carranza para acoger los seis partidos de Liga que restan en casa?

–Está absolutamente preparado. No ha habido un solo día que no haya habido gente pendiente de unas instalaciones que requieren un mantenimiento, en todo momento cumpliendo todas las normas. El estadio está en perfecto estado.

–¿Qué modificaciones ha realizado el club para adaptarse a la nueva situación?

–Hemos aplicado lo que recoge el protocolo de partidos. Hemos colocado señales, hay gel desinfectante en cada esquina, zonas delimitadas, distintos niveles de desinfección, sobre todo en el césped y los vestuarios, se han adaptado los banquillos, se ha habilitado en la parte baja de Tribuna una zona para los suplentes de cada equipo.

–El torneo se reinicia de momento sin público. ¿Va a habilitar el club algún tipo de ambientación durante los partidos?

–Tenemos la posibilidad de manejar ambientación con unas normas estrictas que no supongan la alteración del desarrollo del partido. Tenemos un speaker y algo preparado de manera manual. Puede haber cánticos de apoyo de la afición, pero con un límite de sonido porque no se pueden superar los 80 decibelios. Y la opción de poner en los videomarcadores mensajes que los aficionados lancen a través de las redes sociales.

–¿Dejaría entrar ya a los aficionados?

-Si me lo permitieran dejaría que entrasen ya este domingo, que lo hiciesen en las mismas condiciones que los demás. Tengo claro que en ningún caso nos vamos a quedar atrás. Se han cumplido con todas las medidas y estamos en una de las mejores de zonas. Lo que hagan los demás lo haríamos nosotros, pero se entiende que vayamos todos los clubes de la mano como hemos hecho desde el principio. Iremos al mismo paso.

–¿Ha calculado cuántos espectadores podrían acceder al estadio Carranza en la situación actual? ¿Qué criterio seguiría el club para definir quiénes entran?

–Si se permite un 30 por ciento del aforo entrarían unos 7.000, ya que habría que mantener una distancia de seguridad. Veremos cómo se hace si llega ese momento. Las directrices no están marcadas. ¿Quiénes entrarían? En mi cabeza está que se elija por orden de antigüedad, quizás sería lo más justo, pero no nada hay decidido al respecto. No estamos en ese momento.

–Hay clubes que han anunciado compensaciones a sus abonados, pero si al final hay público en algunos partidos... ¿Tiene algo pensado?

–Estamos en una situación en la que vamos a esperar. La gente está esperando a ver qué pasa. Hay que ver si al final pueden entrar aficionados y a cuántos partidos. Está la oferta del abono gratis que lanzamos en su día.

–¿Se imagina la sensación que tendrá el domingo en el palco con el estadio vacío?

–He visto algún partido a puerta cerrada, si no recuerdo mal contra el Betis y en Getafe. Puede dar la sensación de un partido de entrenamiento combinado con el carácter oficial. Los jugadores está concienciados y trabajando para que les afecte lo menos posible. El público te orienta muchas veces en determinados momentos de los partidos y hay que sobreponerse a vacío de las gradas. Las reglas son iguales para todos los equipos.

–El Cádiz llegó líder al parón y toda la temporada arriba. ¿Le preocupa cómo pueda responder el equipo tres meses después y además en unas circunstancias que no son las habituales?

-Me preocupa mucho, pero la realidad es que estamos igual todos los equipos y por tanto no tenemos que pensar más que en lo nuestro, pelear y a partir de ahí tirar hacia delante. No queda otra.

–Un partido cada tres días, once jornadas en un mes. No tiene nada que ver la Liga antes y ahora. ¿Condiciona mucho cómo queda el calendario?

–Para mí hay una cosa muy clara. Tenemos un solo partido, que es contra el Rayo Vallecano, es nuestra final, es a vida o muerte, es nuestro partido, después no me acuerdo contra quién jugamos. No hay que mirar más allá del primer partido.

–¿Sería catastrófico no ganar el primer partido por lo que está diciendo?

–Para nosotros tiene que ser una catástrofe cada punto que perdamos. Tenemos que centrarnos en ese partido y darlo todo. Es nuestro partido.

–¿Llega el momento de la plantilla en toda su dimensión?

–Ahora es cuando se demuestra el trabajo de la plantilla. Tenemos 25 jugadores, una gran plantilla en cantidad y en calidad, seguramente la mejor de la categoría.

–¿Es el Cádiz favorito al ascenso?

–La palabra favorito trae consecuencias. El Cádiz va primero y todos se querrían cambiar por nosotros ahora mismo. El liderato nos lo hemos ganado en el campo, debemos seguir con el ritmo que teníamos y pensar en que lo trabajado se mantenga con el mismo buen hacer.

–¿Hay algo que le inquiete en especial?

–Lo único que me inquieta es que estamos ante un escenario nunca conocido hasta ahora y esa situación nueva te lleva a la incertidumbre. Pero cuando veo entrenar al equipo, cómo trabajan todos física y mentalmente, me tranquilizo. Tengo máxima confianza en los míos.

–¿Seguirá Cervera la próxima temporada?

–No lo sé. En su día todos decidimos dejarlo hasta final de temporada y así lo haremos. He dicho que soy cerverista.

–¿Quiere trasladar un mensaje al cadismo ahora que vuelve el fútbol?

–Que apretemos cada uno desde su casa, desde los establecimientos donde den los partidos. Necesitamos a todo el mundo, los aficionados han sido claves para llegar hasta aquí y lo serán para terminar la faena. Y que sean responsables, que esto que ha pasado ha sido muy gordo, que sean responsables con las medidas establecidas por las autoridades y no traspasen esos límites por un partido. No tendría sentido no dejar que entre público al estadio y que en los alrededores se metiera la pata. Estoy seguro de que los cadistas van a ser consecuentes. Y una cosa más: estamos aquí porque nos lo merecemos y es nuestro momento.