Casemiro: "No estamos a nuestro mejor nivel, sobre todo en lo físico"

Carlos Henrique Casemiro habló de la actualidad de su equipo, el Real Madrid, en #Vamos. El centrocampista brasileño dejó claro que el nivel de mejora del equipo es aún grande aunque esté liderando la clasificación en Primera División. Todo ello a la espera de recibir en Valdebebas al Cádiz CF.

"No hemos hecho una buena pretemporada y estamos aún cogiendo la forma. No estamos a nuestro mejor nivel, sobre todo en lo físico. Aunque la dinámica es buena y somos líderes", explicaba Casemiro en la semana previa del Real Madrid-Cádiz.

La falta de acierto rematador es uno de los argumentos que más está saliendo a la palestra en el equipo blanco en la presente temporada. "Se habla de falta de gol y tenemos a Karim (Benzema), uno de los mejores del mundo. Entiendo que hay que tener un poco de respeto", argumentaba Casemiro como mensaje hacia los más críticos antes de agregar que "tenemos unos jugadorazos como Karim, Hazard, Rodrigo...", aunque el belga será baja ante los amarillos.

El pivote defensivo hace una defensa a ultranza de su plantilla después de un mercado sin fichajes. "Tenemos el mismo equipo que ganó el año pasado, aunque no cabe duda que cuanto más jugadores de calidad, mucho mejor. El año pasado ganamos dos títulos y demostramos que fuimos los mejores". En #Vamos se le cuestionó por el papel de Hazard. "Le cuesta pero en las sesiones de entrenamiento se ve que es un jugadorazo. Cuando tenga ritmo de partidos se verá que es de los mejores. Necesita partidos para alcanzar el mejor ritmo".

Casemiro se moja poco en el hecho de que el club blanco no haya realizado en el mercado de verano ninguna incorporación para la plantilla de Zinedine Zidane. "La plantilla es muy fuerte y lo demostramos en la Liga el año pasado. Pero esa cuestión es para el presidente y para la dirección del club. Los jugadores que tenemos son de calidad", asevera.

Habló de su papel como futbolista duro, un calificativo que se ha ganado y que mantiene el equilibrio casi perfecto en el equipo blanco entre los jugones y los leñeros. Unas características que el sábado pueden sufrir los cadistas. "El centrocampista defensivo es una posición muy difícil. Siempre voy agresivo pero con cuidado, pero insisto en que es una posición un poco complicada. Siempre tengo mucho cuidado y controlo esta situación".

Con 28 años y camino de su octava temporada en el Real Madrid, el brasileño sabe que tiene algo de profesor de las nuevas perlas que buscan sitio en la plantilla (Rodrigo, Vinicius, Valverde...). "Esos chicos aprenderán el juego y el sello del Real Madrid. Tratamos de ponerla la línea a seguir. Creo que el Madrid hace muy bien estas cosas porque ficha gente joven que tiene mucha calidad", asegura.

El Cádiz no tendrá enfrente de blanco a Bale, que en el pasado mercado de incorporaciones salió del proyecto madridista. Casemiro era en el vestuario uno de los grandes amigos del galés. "Me llevaba muy bien con Bale. Si está centrado y al cien por cien es de los mejores del mundo. Para mí es un placer hablar de Bale y le deseo toda la suerte del mundo porque nos ayudó a ganar títulos y he disfrutado mucho con él".

Casemiro se ha hecho fuerte con los años en el plantel blanco. De hecho es heredero del dorsal que en otras épocas lucieron futbolistas como Guti y Xabi Alonso. "No dudé en coger este número por la historia de estos dos jugadores. Xabi Alonso fue mi compañero, un espejo para mí", relata.

Cabe recordar que para Casemiro no será la primera vez que se pueda enfrentar al Cádiz CF, ya que en la cita de Copa del Rey de diciembre de 2015 en el Ramón de Carranza (que acabó con el Madrid eliminado por alineación indebida de Cheryshev, a pesar de la victoria por un gol a tres), el pivote defensivo fue titular y se recuerda el enorme pase a Isco en el primero de los dos goles que hizo el malagueño.