Carmelo: "Ojalá no haya sufrimiento y el Cádiz CF se quede en Primera"

Carmelo Navarro, más conocido en la época como 'el Beckenbauer de la Bahía', atiende a los medios oficiales del Cádiz CF desde el palco del estadio Ramón de Carranza para analizar su trayectoria futbolística y, además, hablar sobre cómo vivirá el Betis - Cádiz CF de este miércoles 23 de diciembre.

-El nuevo Carranza

-Se me vienen unos recuerdos imborrables. El campo antiguo tenía su aquel, el marcador era santo y seña de aquel estadio. La gente apoyaba mucho. Ver cómo está el campo, lo bonito que está el césped, se me vienen buenos recuerdos. He disfrutado mucho aquí.

-Carmelo en sus inicios

Como todo chaval que empieza, su ilusión algún día era estar en Primera, con los mejores. Estuve muchos años en la élite del fútbol. Lo pasé muy bien, he disfrutado mucho y tengo grandes recuerdos de mi vida como futbolista.

-Etapa en el Betis

-Fue agridulce. Fue bonito cuando llegué, pero tuve dos lesiones importantes y estuve mucho tiempo sin poder jugar. Guardo un gran recuerdo porque es un gran equipo, una gran entidad, coincidí con grandes profesionales y mejores personas. Es un equipo con una idiosincrasia especial. Ser bético se lleva a morir y luego lo bonita que es la rivalidad con el Sevilla.

-¿Corazón dividido en el Betis – Cádiz?

-Lo voy a vivir como un cadista más. Al Betis lo quiero mucho, pero en una balanza el peso es incuestionable. Yo voy e iré siempre con el Cádiz porque lo que me ha dado el Cádiz no me lo ha dado nadie. Yo he intentado dar al Cádiz lo mismo que me ha dado a mí.

-Reunión con Víctor Espárrago para venir a Cádiz

-Estaba en el Recreativo y mi padre era muy amigo del difunto Manuel de Irigoyen. Nos reunimos porque tenía presión con el Recre. Víctor me dijo que si el Cádiz se quedaba en Primera me venía para Cádiz con él. Así fue. Era volver a empezar, volver a mis raíces.

-Un gran vestuario

-Hay muchos nombres. Lógicamente, me encontré un vestuario que era una familia. Conocía al entrenador, la junta directiva también. El Cádiz era una familia. Era volver a mis orígenes. Fueron los mejores años del Cádiz y espero y deseo que pronto eso sea una mera anécdota y el Cádiz sea mejor que el que yo disfruté en primera persona.

📺 LA ENTREVISTA | Carmelo Navarro



🗣️ «Le estoy muy agradecido a Michael Robinson, que en paz descanse, por haberme bautizado como el "Beckenbauer de la Bahía". También al @yuyudecai por decir que Beckenbauer era "el Carmelo de Baviera"» pic.twitter.com/TPNDY9KuGp — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 21, 2020

-Mágico González

-Nosotros no lo veíamos como futbolista sino como persona. Era una persona increíble, excelente, amigo de sus amigos, un magnífico compañero. No soy yo para decir lo que ha sido fuera del terreno de juego. Sigue siendo un símbolo del Cádiz y el recuerdo es imborrable.

-Mejor clasificación del Cádiz

-Ese año hicimos bien las cosas, que esa era la meta del Cádiz cuando salíamos a jugar en Primera, mantenernos. Creo que este año se puede conseguir una mejor clasificación. Veo al equipo fuerte. Deseamos que no haya sufrimiento y el Cádiz se quede en Primera.

-Enfrentarse a la élite

-Cuando los futbolistas del Cádiz salen al terreno de juego y empiezan a ver los jugadores como Kroos, Benzema, Messi. Siempre se repite la misma historia. Jugar con esos futbolistas es un placer y un honor, y eso es lo que nos llevamos. Los nervios que te atenazan al principio y que luego se van con el partido. Es un placer jugar con los mejores jugadores del mundo.

-Episodio con Maradona

-Es una anécdota que está ahí, y más ahora que hace poco que ha fallecido. Es muy bonito rememorar las palabritas que tuvimos, que al final las tuve con el mejor futbolista de la historia.

-El Beckenbauer de la Bahía

-El bautismo que me dio Michael Robinson, que en paz descanse, se ha quedado para los anales de la historia. Tengo las siglas de EBDLB como cuenta de correo electrónico. Le estoy muy agradecido a Michael por haberme bautizado, igual que el Yuyu dice que Beckenbauer es el Carmelo de Baviera. Son anécdotas que son agradables de tener.

-Carmelo y el fútbol de antes

-Me decían que parecía serio en el campo, con bigote y poco pelo. Eso le daba seriedad al mundo del fútbol que ahora no hay. Antes nadie se afeitaba, ahora está de moda tatuarse los brazos y los cuellos, cuando eso antes no se veía en un campo de fútbol.

-¿Identificado con algún jugador en especial?

-Hoy veo futbolistas mucho mejor que yo en todos los aspectos. No diría ningún nombre. Todos los que están en el Cádiz están porque se lo merecen, son futbolistas de Primera División y lo están demostrando.

-El que más ha jugado con el Cádiz en Primera

-Ha sido un orgullo y un placer defender la camiseta del Cádiz por los campos de Primera División. Es lo que más me llevo. Lo mejor que tengo es que le he podido dar al Cádiz todo lo que me ha dado a mí.

-Mensaje a equipo y afición

-No hay que dar ningún mensaje en especial. El club y el equipo saben que las cosas se están haciendo rematadamente bien y a los hechos me remito. Me gusta mucho cuando Cervera para los pies y dice que hay que centrarse en lo primero, en lo más importante, en mantener la categoría. A la afición le digo que tenga paciencia y no pierda la fe en el equipo, es una pena que no podamos entrar al campo para apoyar al equipo.