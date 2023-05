Cambia el horario de la última jornada del Cádiz CF

LaLiga ha modificado el horario de la jornada 38 de LaLiga Santander. Todos los partidos se iban a disputar el domingo 4 de junio a las 19:00 horas y, tras la modificación, se dividen en dos franjas: 18:30 y 21:00. El primer tramo será para los implicados en la pelea por la séptima plaza. Así el Mallorca-Rayo Vallecano, Real Sociedad-Sevilla, Real Madrid-Athletic, Villarreal-Atlético de Madrid y Osasuna-Girona se jugarán a las 18:30 horas.

La lucha por la salvación quedará para las 21:00 horas con los siguientes partidos: Betis-Valencia, Celta-Barcelona, Valladolid-Getafe, Elche-Cádiz CF y Espanyol-Almería. Valencia, Celta, Valladolid, Getafe, Cádiz y Almería buscan salvarse de la quema.

Por lo tanto, el Cádiz CF estará en el grupo de los conjuntos que cierran la jornada, la Liga y la temporada, ya que sobre las once de la noche se conocerá si continúa una campaña más en la máxima categoría. Cabe recordar que el equipo amarillo necesita un punto en el Martínez Valero para no depender de ningún otro marcador. Si pierde, tendrá que estar atento a las combinaciones para que no se produzca un empate a puntos con el Getafe que sí le condenaría a perder la categoría.