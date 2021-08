Cala y el trago de analizar lo sucedido

El defensa central Juan Cala volvió a jugar tras la operación de rodilla a la que se sometió en el tramo final de la pasada temporada y que ha provocado que haya pasado por una pretemporada diferente como jugador del Cádiz CF.

"Es un peaje que estoy pasando de la temporada pasada por forzar de revoluciones la rodilla. Era consciente de que me iba a costar más de la cuenta. Tengo tiempo de la pretemporada para poder estar disponible. Me he vuelto a sentir futbolista. Estoy contento por poder empezar a sumar minutos".

Un largo camino de trabajo por delante es el que le aguarda al lebrijano para que las sensaciones sean las mejores. "Tendré que llevar las molestias en todo lo que me queda de carrera. Agradezco el trabajo de los fisios, recuperadores y de todos los que me ayudan. Ellos me ayudan a cortar plazos para poder estar cuanto antes con el equipo", se congratulaba el defensa central del Cádiz CF.

"Va a ser complicado, por supuesto; todos tenemos que prepararnos para el primer partido de Liga"

Analizando la pretemporada en conjunto, después de encajar ante el Almería la tercera derrota consecutiva, le llevó a decir lo siguiente: "Sacar conclusiones de este partido es complicado. Se sacan pocas conclusiones de pretemporada habitualmente. Han llegado fichajes que se tienen que adaptar, tenemos que reforzar la idea del entrenador. Va a ser complicado, por supuesto. Todos tenemos que prepararnos para el primer partido de Liga", recalcaba Cala

Uno de los exámenes más esperados llega esta semana con la disputa del Trofeo Carranza, una cita que regresa tras un año de ausencia y que pondrá enfrente del Cádiz CF al Atlético de Madrid como vigente campeón de Liga. "Vamos a plantear el mismo equipo que siempre planteamos en Primera. Con nuestra idea, con nuestra filosofía de seguir creciendo. Estamos más cerca de la temporada y el equipo irá haciendo su idea. Hay que estar lo mejor preparado para el primer partido de Liga. Le damos importancia a las derrotas, pero con las mesuras que la pretemporada indica. Hay que estar tranquilos", finalizaba el defensor cadista.