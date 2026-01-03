Vox se equivoca. Usted pensará que en otras cosas –o en todas, o en ninguna–; pero yo veo un fallo en particular, y voy a señalarlo. Vox está muy concentrado en denunciar el “bipartidismo”. Esto es, un sistema que representa un entretenido combate en la superficie entre PSOE y PP, mientras por debajo comparten el guión.

¿Se equivoca Vox porque esa connivencia no existe? Qué va: los pactos y las votaciones al unísono en la Unión Europea la demuestran de forma concluyente. Entonces ¿dónde está la equivocación? En el nombre. Bipartidismo siempre lo hay y lo habrá, como las élites, según la ley de hierro de la oligarquía, formulada por Robert Michels y tan bien explicada entre nosotros por Dalmacio Negro. Hay que procurar, por tanto, que las élites sean mucho mejores y más patriotas… y que el bipartidismo sea auténtico. En democracia siempre se enfrentan, en última instancia, dos partidos o dos coaliciones en las urnas o tras los pactos.

Kevin Roberts, el presidente de “The Heritage Foundation” propone una nomenclatura más precisa: el “Unipartido” o partido sistémico y transversal de la subversión. Lo explica así: “La división más importante en la política occidental de hoy no es entre progresistas y conservadores o entre el pueblo y la élite: se trata de la lucha entre el Partido de la Creación –aquellos que defienden el orden natural– y el Partido de la Destrucción -aquellos que pretenden abolir el orden existente en nombre de la emancipación, la libertad y el progreso”.

Esta nomenclatura es más atinada por tres razones. 1) Resalta mejor el choque real de cosmovisiones. 2) Denuncia con mayor plasticidad la unicidad de la connivencia. Y 3) no oculta el hecho de que surgirá ipso facto un nuevo bipartidismo donde se enfrenten el sentido común y los nihilistas de todos los partidos.

Uno de los aspectos más apasionantes del 2026 en la España política va a ser la consolidación de este segundo bipartidismo. Toca la resolución de las dudas hamletianas del PP. ¿A qué grupo se asociará? ¿Con Vox, a cambio de renunciar a la complicidad con el PSOE en votos, políticas y agendas? ¿O con el PSOE, a cambio de quitarse la careta del turnismo? Vox debería poner el foco en esta alternativa con la luminosa etiqueta del Unipartido. Bipartidismo de verdad sólo es lo que vendrá después.