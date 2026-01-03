Lo mejor de las Navidades ha sido el sketch de José Mota sobre los migrantes, al estilo del Frente Popular de Judea: una reunión política, tipo Vox, donde deciden la propuesta sobre la expulsión de migrantes, al final van a expulsar a todos menos a los que cuidan a los ancianos, a los camareros, a los que trabajan en la agricultura o la construcción, a los futbolistas, a los que tienen regulada su situación . Es decir, no van a echar a ninguno. Mientras la natalidad cae en España de manera vertiginosa, los puestos más bajos de la escala laboral los ocupan sudamericanos, subsaharianos y marroquíes. Los españoles ya no tienen hijos, si acaso uno o dos, hoy sería imposible la película La gran familia. La gente ha sustituido a los hijos por los perros, debe ser mucho sacrificio tener hijos porque traen obligaciones,los hemos sustituido por eso que llaman perrhijos. Antes algunos tenían un perro en casa, ahora ves a gente que tiene varios, como la película de Alberto Closas pero en plan 101 dálmatas. Esa gente que dicen querer mucho a sus mascotas, les dan de comer exquisiteces, les dejan dormir en la cama, les llevan al veterinario pero, eso sí, a cagar y a mear a la calle. Si la gente quiere tanto a sus perros ¿por qué no hacen sus necesidades en la casa?, es cuestión de acostumbrar a los animales.Así se evitaría que dejaran las porquerías para todos , no nos engañemos, eso del agua jabonosa es una tontería que no sirve para nada, los meados y las cagadas quedan en las calles que necesitan baldeos continuos para que se vayan los restos y el mal olor. Antes había un principio básico “el que ensucia paga”, no entiendo el motivo por el cual no se impone una tasa de tenencia de animales que obligue a los dueños a pagar por aquello que , de otra forma, tenemos que pagar entre todos. El Ayuntamiento va a permitir que los perros suban a los autobuses, lo que quiere decir que todos tenemos que soportar a las mascotas de algunos. Soy de la opinión de que los niños son para los padres y los perros para los dueños. Ir en un autobús con animales me parece de lo más desagradable, al nivel de algunos bares que permiten que entren perros, lo que supone una guarrería impresionante. Entre los niños, cada vez más maleducados e impertinentes, y los perros, la gente normal no vamos a poder estar en el espacio público. ¿Cuál es el límite ? Un jugador de fútbol tiene un tigre como un narco de Barbate tenía un león ¿podrán subir a los autobuses de Cádiz?¿entrarán en los bares? Haya en Cádiz 18 mil o 25 mil perros, es un despropósito.