El zasca de Cala a Pablo Iglesias: "Predique usted con el ejemplo"

El caso 'Diakhaby-Cala' sigue teniendo efectos colaterales. El jugador del Valencia denunció haber sufrido un insulto racista por parte del futbolista del Cádiz CF durante el encuentro disputado el pasado 4 de abril, pero ha quedado en nada porque un informe de LaLiga ha concluido que no hay pruebas de la existencia de ese insulto.

LaLiga examinó todas las imágenes y audios e incluso encargó a una empresa especializada la lectura de labios del futbolista del Cádiz CF, pero no encontró nada. Muchos quedaron retratados después de acusar sin pruebas.

Cuando Diakhaby denunció el supuesto insulto, hubo quien dio por hecho que había sucedido y no dudó en utilizarlo como instrumento político. El caso más palpable fue el de Pablo Iglesias, que llegó a dar por hecho que Juan Cala llamó "negro de mierda" al jugador valencianista.

El candidato de Unidas-Podemos a la Comunidad de Madrid (hasta hace poco vicepresidente del Gobierno de España) no respetó la presunción de inocencia de Cala y sin más dio por hecho que el defensa cadista había incurrido en un insulto racista.

Iglesias no tuvo reparos en usar el incidente para buscar votos, pero los hechos han demostrado que el insulto no existió porque no ni hay pruebas. El líder de la formación morada no ha rectificado ni ha pedido disculpas a Cala.

Pero la vida da tantas vueltas que ahora Pablo Iglesias anuncia que va a emprende acciones judiciales contra el periodista Eduardo Inda por considerar que acusa "falsamente" a Podemos de "delitos gravísimos".

Pablo Iglesias no tuvo reparos en colocar a Cala en una situación delicada a Cala. Le acusó falsamente al dar por sentado que hubo insulto racista pero sin aportar una sola prueba porque ocho días después del partido no ha aparecido ninguna.

Sin embargo, Iglesias se muestra enfadado por unas declaraciones en contra de su formación. El líder de Podemos expresó su indignación a través de twitter y anunció medidas judiciales contra Inda. Y fue entonces cuando entró en escena Cala, quien respondió con un mensaje corto pero contundente desde su cuenta en la misma red social.

Predique usted con el ejemplo Señor @PabloIglesias — Juan Torres Ruiz (@JuanCala_16) April 12, 2021

"Predique usted con el ejemplo Señor Pablo Iglesias", dijo Cala. Todo un zasca a un político que trató de aprovechar un supuesto insulto racista que ha quedado en nada porque no está demostrado que se produjese. Iglesias no reparó en el daño que podía hacer a Cala mientras buscaba un puñado de votos. El defensa del Cádiz CF no ha perdido ocasión para responderle.