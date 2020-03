El Cádiz CF crea una cuenta de twitter sobre el coronavirus

El Cádiz CF no puede saltar al césped tras la paralización de la Liga, pero el club no está sentado a la espera de que pase el estado de alarma decretado por el Gobierno por la crisis del coronavirus. Todo lo contrario. No para de lanzar iniciativas en las últimas semanas.

De hecho, la entidad cadista ofreció sus redes sociales para difundir toda la información oficial relacionada con la pandemia y fueron numerosos los clubes de España los que se sumaron a la propuesta.

El Cádiz CF da un paso más y el sábado 21 de marzo anunció que pone en marcha la cuenta de twitter @Cadiz_CFCOVID19, que se convierte en un canal a través del que ofrecerá información oficial y de servicio público de la provincia de Cádiz, Andalucía y España.

Desde el club explican que uno de los principales objetivos de esta cuenta será anteponer la información de las autoridades a los bulos que circulan por las redes sociales.

El club reitera que pone a disposición de las autoridades todos sus canales de comunicación, que "están a su servicio para llevar a la población mensajes de importancia si así lo requieren".