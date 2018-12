El Cádiz CF entrará en la zona de 'play-off' si vence al Rayo Majadahonda

El Cádiz CF lleva varias semanas en modo arrollador, con las pilas cargadas a tope, y en las dos últimas incluso ha dispuesto de alguna oportunidad para derribar la resistente puerta de la zona de fase de ascenso. No lo ha conseguido porque ha dependido de los marcadores de los que ahora son sus rivales directos y no han fallado todos. Ha superado a varios que no han podido mantener el ritmo de producción de puntos pero de momento no ha pasado de una séptima posición que sin embargo refleja la evolución positiva que experimenta el equipo.

Una vez alejado del sótano de la clasificación -once puntos de distancia sobre el descenso-, el reto del conjunto amarillo es llegar lo más arriba posible mientras camina hacia los 50 puntos, el objetivo prioritario de la temporada antes de pensar en algo más que la permanencia.

Después de dos semanas seguidas en la lista de espera para meterse en la zona noble, el Cádiz CF por fin depende de sí mismo para agarrar uno de los lugares más codiciados. Si el próximo domingo prolonga una semana su estado de gracia y se impone al Rayo Majadahonda en el estadio Ramón de Carranza -a partir de las cuatro de la tarde-, acabará la 17ª jornada en la sexta posición.

La situación es la siguiente: el equipo de Álvaro Cervera parte desde el séptimo lugar con 26 puntos, el Mallorca ocupa el sexto con 27 y el Málaga, el quinto con 29. El conjunto balear se mide en casa al cuadro costasoleño y por tanto uno de los dos sería rebasado por los gaditanos.

Si el Cádiz CF venciese y no lo hiciese el Mallorca, la escuadra amarilla llegaría a los 29 y la bermellona se quedaría con 27 –si pierde- o 28 –si empata-. Si los insulares celebrasen el triunfo, el Málaga se quedaría con los 29 que tiene ahora, pero los gaditanos -siempre que sumen los puntos en casa- se colocarían por delante al acreditar un salgo goleador más favorable: tienen nueve a favor (23 a favor y 14 en contra) frente a los siete de los blanquiazules (19-12) antes del comienzo de la jornada.

Ganar garantiza la sexta plaza al Cádiz CF al término del 17º capítulo, aunque podría bastarle un empate si el Mallorca perdiese –empataría a 27 puntos con un saldo de goles más beneficioso para los amarillos (los baleares atesoran una cuenta a favor de ocho). Pero en ese caso ya no dependerían de sí mismos los de Cervera, que además deberían contar con que el Osasuna –octavo con 25- no doblegase al Albacete en el Carlos Belmonte porque de hacerlo llegaría a los 28 y entonces sería el que se aupase a la sexta plaza.

Cuando el Cádiz CF salte al césped a las cuatro de la tarde del próximo domingo, ya conocerá la situación de la parte de arriba porque los seis equipos que le anteceden en la clasificación habrán jugado sus partidos. El duelo entre el Mallorca y el Málaga está programado para las seis de la tarde del sábado –casi 24 horas antes que el encuentro del equipo amarillo-.

El Alcorcón, líder con 33 puntos, juega en su terreno contra el Reus a las doce del mediodía del domingo. El Deportivo de La Coruña, segundo en la tabla con 31, recibe en Riazor al Numancia el sábado a la una.

El Granada, tercero también con 31, visita el sábado –cuatro de la tarde- al Nástic de Tarragona. El Albacete, cuarto con 30, ejerce de local ante el Osasuna el sábado a las seis.

La derrota ante el Espanyol en la Copa del Rey no desanima a un Cádiz CF que encadena media docena de triunfos seguidos en la Liga. El último, traducidos en tres puntos de oro ante el Zaragoza en La Romareda.