El fallecimiento de José Antonio Reyes en accidente de tráfico este sábado en la autovía que une Sevilla con su pueblo natal, Utrera, ha supuesto, al margen del evidente drama humano que supone la pérdida del futbolista, una persona de 35 años, un vuelco a la 41ª jornada en la Segunda División A con consecuencias de diversa índole para muchos equipos, entre ellos el Cádiz, que precisamente se enfrentaba este fin de semana al equipo del desaparecido jugador sevillano, el Extremadura.

La Federación Española ha adoptado una acertada decisión al dar por suspendido todos los partidos que debían disputarse este domingo a partir de las 20:00 horas en los que hubiera algún implicado en la lucha por la fase de ascenso o la permanencia. Sin embargo, la medida de retrasar al martes a partir de las 21:00 horas la celebración del Cádiz-Extremadura, así como del Albacete-Málaga, Mallorca-Granada, Elche-Deportivo, Oviedo-Rayo Majadahonda, Lugo-Tenerife y Zaragoza-Numancia, representa un serio inconveniente para los intereses de la escuadra gaditana, que podría perder a uno de sus referentes más importantes, Darwin Machís.

En efecto, el delantero venezolano tenía previsto incorporarse el lunes a la convocatoria de su selección nacional, que inicia la concentración preparatoria de la Copa América. De esta forma, asumida la realidad de que el extremo sudamericano no podría participar en el broche a la Liga regular, en El Molinón frente al Sporting de Gijón, ahora se añade la posibilidad de que tampoco pueda estar en el Ramón de Carranza contra los azulgranas.

Por ello, el club que preside Manuel Vizcaíno, a través de la FEF, ha contactado con la Federación venezolana para que permita que Machís permanezca con su equipo y retrase al miércoles su incorporación al combinado nacional.

El dirigente cadista, que destaca que "la Española ha respondido mejor en este caso que con el de Manu Vallejo al irse con la sub'21", entiende que sería una solución razonable. "La Federación de Venezuela no tiene vela en este entierro pero puede que actúe de forma más receptiva por tratarse del caso que se trata, la muerte de José Antonio Reyes. Estamos hablando de dejar al futbolista 48 horas más, teniendo en cuenta que no hay competición por medio y que hablamos de un jugador veterano, que no es un chaval que tenga que adaptarse al grupo".