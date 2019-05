Manu Vallejo se despide del Cádiz CF 2018-19. El chiclanero ha pasado hoy por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal y en sus palabras se ha mezclado el momento personal con el colectivo. "Todavía no es definitivo que sea el último entrenamiento, pero parece que sí. Son momentos que te acuerdas de muchas cosas porque ha sido un año muy bonito y ahora te queda con el sabor de boca de no poder jugar estos partidos". El joven extremo comenzará la pretemporada como jugador del Valencia, club al que fue traspasado hace unos meses.

El atacante lamenta no poder estar en un momento tan crucial de la campaña aunque advierte que "mis compañeros están más que preparados para dar una alegría a este club". "Tengo recuerdos muy bonitos de todo esto y ahora afronto un reto ilusionante". Dejas una cosa muy bonita a un lado, pero emprendes otra muy bonita. Es la obligación del futbolista al final y las consecuencias son estas".

Admite que es injusto lo que le pasa a los internacionales que militan en la división de plata. "La Segunda A debería ser mirada un poco más porque es injusto que haya equipos que pierdan jugadores por culpa de las selecciones. Se hace muy larga, es una temporada larga y el único inconveniente es que se debería mirar un poco. No puede ser que el Cádiz sea afectado porque haya un Europeo o lo que sea”, agregando que "hay una plantilla muy larga". "Ha habido momentos en los que no he estado y el equipo lo hace igual de bien. Somos un grupo que estamos igual de bien, muy comprometidos y no va a haber ningún problema para afrontar estos dos partidos. Y si hay play-off, tampoco".

Un estreno a lo grande

Su primera temporada como profesional en el equipo de su tierra le ha llevado a decir lo siguiente: "Solo me quedan cosas bonitas. Es un año inolvidable. Este año no lo voy a olvidar nunca jamás. A parte de estar en mi casa, en mi club, con un vestuario que me ha tocado donde me han arropado, el míster me ha dado todas las oportunidades. Habré jugado 30 partidos más o menos, algo impensable cuando empecé a entrenar con el primer equipo. No voy a olvidarlo nunca”.

Manu Vallejo se detiene en el colectivo para exponer que "nadie tiene más ilusión que nosotros, a dos partidos de jugar un play-off a Primera". "Un partido en casa con nuestra gente. Estamos en un momento bastante bueno y con las fuerzas". Y se despide con un guiño a Cervera. "Me felicitó cuando vio la lista; me dio la enhorabuena. Él tiene culpa de todo esto porque si no hubiera sido por las oportunidades suyas no sería posible esto".