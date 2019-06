El presidente del Cádiz se sumó a las muestras de pesar por la muerte de José Antonio Reyes. Manuel Vizcaíno confesó sentirse muy tocado. "Es un palo muy grande; era muy buena gente, un loco sólo de los coches, que es lo que se lo ha llevado por delante".

El mandatario del club cadista lamentaba igualmente "la coincidencia de que jugábamos este domingo contra su equipo, el Extremadura, aunque no lo habían convocado" y se refería a la amistad que mantenía con el internacional utrerano, labrada a lo largo de los años por el pasado de ambos en el Sevilla.

"Lo conocía de las dos etapas mías en el Sevilla. En la primera, cuando se fue al Arsenal, y en la segunda, cuando lo recuperamos. La temporada que me fui fue la última que estuvimos juntos".

El trato entre ambos, no obstante, se mantuvo con el transcurrir del tiempo. "Luego, cuando se fue al Córdoba, quiso venir al Cádiz, me escribía. Yo, para quitarme la presión, le decía que tenía que irse a China, entre otras cosas porque jamás me he metido en los asuntos de fichajes. Es cierto que se le dijo a Juan Carlos Cordero, pero él entendía que no era un jugador del perfil que quería nuestro entrenador".

El dirigente cadista no duda en alabar las virtudes que siempre caracterizaron al también ex atacante de Real Madrid y Atlético, entre otros. "Tenía vergüenza en el campo y lo demostró siempre".

Y revela una anéctoda más reciente, del pasado mercado de invierno. "Quien me apretaba primero con Romera y después con Perea era él. La cesión de Romera queríamos hacerla al Extremadura, pero por el tema de Aitor García la terminados haciendo con el Rayo Majadahonda. Y la de Alberto sí se hizo al equipo de Almendralejo".

Tras recordar el especial drama que supone el fallecimiento de Reyes para el Sevilla por vinculaciones personales, ya que el presidente hispalense, Pepe Castro, "es del mismo pueblo", Vizcaíno se refiere a la decisión de la Federación Española al suspender el grueso de la jornada 41ª en Segunda División.

"Cuando se conoció al noticia imaginé que iban a hacer lo que han hecho, que se iban a suspender todos los partidos en los que estuvieran implicados equipos que pelean por el play-off o por la permanencia. Lo veo lógico".