El Cádiz CF, una vez más perjudicado por el arbitraje

Una vez más, el Cádiz CF resultó gravemente perjudicado por el árbitro y el VAR del partido contra el Elche, resuelto con empate a uno el sábado 28 de noviembre. Una vez más se quedó sin sumar tres puntos, como en el encuentro contra el Granada, por decisiones que le perjudicaron.

Todas las jugadas polémicas se resolvieron en contra del conjunto amarillo. La interpretación del colegiado el Cerro Grande y desde el vídeo arbitraje, bajo el mando de Soto Grado, cayó a favor del cuadro franjiverde.

En el minuto 40, el trencilla señaló penalti por un empujón de Jonsson, que después tocó el balón con la mano. Después de una extensa comunicación con la sala del VAR, Del Cerro Grande acudió a monitor a revisar la jugada y dio marcha atrás. Rectificó y en lugar de penalti pitó falta en contra del Cádiz CF.

En el minuto 69, el conjunto de Álvaro Cervera sacó de esquina y el balón fue a parar al brazo de Pere Milla dentro del área. Penalti de libro no señalado y, lo más llamativo, no revisado en el monitor. La jugada fue repetida muy rápida por televisión cuando era una acción clave. El árbitro quizás interpretó que hubo mano involuntaria del jugador local. Pero no revisó en el monitor como si lo había hecho en la primera parte.

En el minuto 80, una mano pegada al cuerpo e involuntaria de Álvaro Giménez justo antes de marcar el gol que a priori suponía el 1-2 fue anulado por el colegiado. Lo que antes valió para no pitar penalti está vez sí sirvió para anular el tanto.

El punto del Cádiz CF en el Martínez Valero (1-1) llegó gracias a un tanto de Álvaro Giménez, atacante del Cádiz que es natural de Elche y que pasó varios años en el conjunto franjiverde. El cadista explicaba la jugada y las sensaciones por el empate. "Ha sido un buen centro porque sin un buen centro no hay gol. Estamos contentos por el punto porque no es fácil en este campo", añadiendo que "marcar siempre sienta bien y es casualidad que haya sido aquí".

Álvaro Giménez no ocultaba su alegría por recuperar la sensación que más alimenta a un futbolista. "Estoy muy contento por volver a marcar porque siempre es motivo de alegría". El ariete admitía que la expulsión dio paso a un escenario complejo. "Con uno menos el Elche se ha metido atrás y era muy complicado crear ocasiones porque todos han defendido con mucho orden".