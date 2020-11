Pese a poner fin a la mala dinámica de dos derrotas consecutivas, el entrenador del Cádiz se mostró disgustado por el empate cosechado en el Martínez Valero de Elche. En esta ocasión, exteriorizó más el enfado con sus pupilos que con las decisiones del árbitro en varias jugadas polémicas. La sanción de cuatro partidos por sus declaraciones tras el encuentro con el Granada, ahora en suspenso, le obliga a mantener las formas, a ser muy comedido.

"A mí lo que me gustaría es que todos los domingos y en todos los campos se viera un criterio normalizado. Esta vez se ha mirado y el penalti no se ha señalado, pero hay otras jugadas que no se miran. Se pueden equivocar porque todos lo hacemos, pero no entiendo eso".

El imprevisto de la lesión de Jairo y la expulsión de Boyé. "Nos obliga a hacer un cambio, al salir Perea, pero el Elche, 11 contra 11, siempre fue superior aunque sin crearnos peligro".

"El punto es bueno, pero en Primera División se tiene que hacer algo más cuando un partido se pone de cara"

Superioridad numérica. "En la segunda parte, con uno más, no éramos capaces. La posesión vale si teniendo el balón le haces daño al contrario. A nosotros se nos ha visto que contra uno más no somos capaces de girar la pelota con fluidez, nos cuesta la vida. Seguramente será culpa mía, pero la realidad es que no hemos sido capaces de aprovechar la ventaja. El gol que hemos marcado no ha venido por la posesión, ni mucho menos".

De nuevo con dos delanteros, Álvaro Giménez y Malbasic. "En este equipo a los delanteros les cuesta porque siempre le llegan balones divididos, con ventaja para el defensa. Lo intentan, trabajan, pero es difícil".

Debut de Bobby. "Es la primera vez que juega con nosotros. Lo queríamos en banda y se metía para dentro, pero poco a poco irá entrando en el equipo".

Características de la plantilla. "No hay que cambiar nada, sino ser conscientes de lo que somos. El que tiene talento, que lo utilice, pero el que no, que use otras cosas. Eso es lo que intentamos, pero equivocamos los términos. Cuando el rival se queda con 10 y nos da una ventaja, nos creemos que podemos hacer otras cosas que no sabemos, y entonces viene el problema, porque conseguimos que el contrario tenga opciones".

Fallo en el gol de los franjiverdes. "No me verás decirle nada a Salvi y Perea... Tienen libertad para hacer lo que sea en el área contraria, pero cuando perdemos el balón y no hay seis o siete jugadores por detrás, muchas veces la acción acaba en gol. Suele ocurrir después de una pérdida. Se puede perder el balón, pero no donde no se puede perder. No hay que cambiar nada, sólo saber lo que podemos hacer. A veces el lento quiere dar muchos toques y el rápido jugar para atrás".

Empate justo. "Creo que es justo porque en ningún momento hemos sido superiores, ni con 11 ni con 10. Tampoco ellos".

El cambio de Álex Fernández. "Temia que lo expulsaran en cualquier jugada porque venía de una acción con la mano y pensaba que en cualquier momento podían echarlo pasase lo que pasase".

Ni puntito ni puntazo. "En medio, ni lo uno ni lo otro. Buen punto. Para nosotros todo lo que sea sumar es bueno. Conseguimos empatar en un centro, pero en ningún momento he visto que haya una diferencia como tiene que haber de 11 contra 10. La circulación del balón nunca ha sido buena. Ganamos un punto, pero en Primera División se debe hacer algo más cuando el partido se pone de cara".