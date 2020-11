Siga en directo el Elche - Cádiz

65'. Buena ocasión del Elche. Centro largo y Fidel cabecea con poco ángulo.

63'. Tarjeta amarilla a Marcone por protestar airadamente.

61'. Media hora por delante con un partido completamente nuevo. Las tablas han vuelto al electrónico pero el Cádiz sigue con uno más.

59'. Tarjeta amarilla a Pere Villa. Dura entrada del 10 franjiverde a Álex Fernández que el árbitro no pasa por alto.

58'. La salida del central valenciano se debe a las molestias que arrastra en el cuello desde que recibió el codazo del expulsado Boyé.

57'. Doble cambio en el Cádiz. Entran Alcalá y Pombo, y se marchan Fali y Malbasic.

56'. Primeros dos cambios del Elche. Entran Fidel y Raúl Guti, y se marchan Carrillo y Luismi.

55'. Centra Alberto Perea desde la izquierda y cabecea a gol Álvaro Giménez. Primer gol del ilicitano esta temporada.

54'. ¡¡¡Goooooollll del Cádiz!!!

53'. Tarjeta amarilla para Álex Fernández, que cortó el balón en la banda y llegó a tocarlo con la mano. El árbitro interpreta intencionalidad.

50'. El Elche deja el balón al Cádiz, que toca y toca aunque por el momento su acoso no pasa de centros al área que no encuentran rematador.

47'. El Cádiz se encuentra ahora obligado a llevar la iniciativa, tanto porque está con uno más como porque va por detrás en el marcador.

46'. Juegan los mismos 21 futbolistas que acabaron el primer tiempo. Recuerden que el Cádiz está en superioridad numérica por expulsión de Boyé.

Comienza la segunda parte

Primera parte igualada, aunque el Elche ha aprovechado una de sus contadas ocasiones para adelantarse en el marcador. El Cádiz, que disfrutará de superioridad numérica en la segunda mitad por expulsión de Boyé, tuvo su mejor opción en un penalti sobre Jonsson que el VAR revisó para convertir la acción en falta en ataque.

Descanso: Elche, 1 - Cádiz, 0

49'. Expulsión de Boyé. El Elche se queda con 10. Segunda amarilla para el autor del gol por un claro codazo a Fali. Los locales jugarán con uno menos toda la segunda parte.

45'. Cinco minutos de prolongación. Entre el cambio, lesiones y el VAR está justificado.

43'. El madrileño Del Cerro Grande cambia su decisión y señala falta a favor del Elche. Una lástima porque era la ocasión de empatar.

41'. El VAR revisa la acción, un empujón de Boyé a Jonsson, que toca el balón con la mano con posterioridad.

40'. ¡Penalti a favor del Cádiz!

38'. Boyé recibe en la frontal del área, se hace hueco y dispara por bajo y ajustado al palo izquierdo de Ledesma, que no llega a interceptar el esférico. El Elche había dado un paso al frente y obtiene recompensa.

37'. Gol del Elche.

35'. Susto para el Cádiz. Remate ilicitano desde muy lejos y Ledesma no ataja el cuero, que se le escapa de las manos por arriba.

33'. Marcone ha sido atendido tras recibir un golpe al chocar fortuitamente con Salvi. No tiene problemas para seguir.

30'. Se alcanza la media hora sin nada destacable que reseñar en ataque. Las defensas se imponen. Ahora el Elche ha dado un paso al frente y presiona más arriba.

25'. Intensa lucha en el centro del campo, con pocos espacios y por ahora ninguna ocasión de gol. Encuentro estático, sin duda por el respeto de ambos y el miedo a conceder.

20'. Primer cambio del partido. Se marcha Jairo, lesionado, y entra Alberto Perea. Apuesta valiente de Cervera, que también podía haber desplazado a Álex a la banda dando entrada a Garrido.

19'. Se resiente Jairo del golpe sufrido. Se sienta sobre el césped y se dispone a salir en su lugar Alberto Perea. El tinerfeño lo ha intentado pero no puedo.

14'. Jairo regresó al campo sin problemas. Mejor que no haya imprevistos en estos compases iniciales de la contienda.

12'. Primeras tarjetas del partido. Amarillas a los locales Verdú y Boyé por una dura entrada a Jairo y un agarrón a Jonsson. El extremo canario sale del campo para ser atendido.

10'. La presencia de Álex en la zona ancha, junto a Jonsson, permite al Cádiz iniciar las jugadas con criterio, aunque esta forma de jugar no sea la que defiende Cervera.

6'. Buenas sensaciones por el momento. El Cádiz no ha salido a verlas venir, al menos no en su campo. Bien posicionado, no duda en salir a buscar la bola cuando el Elche recula.

2'. El Cádiz empieza presionando muy arriba, con dos puntas y dispuesto a robar el balón en campo contrario. Primer córner a favor de los amarillos.

1'. Tras el minuto de silencio en memoria del fallecido Diego Armando Maradona, el saque inicial da comienzo a un partido entre dos recién ascendidos que lucharán por la permanencia.

Comienza el partido

13:57. Buenas noticias. Conan Ledesma sale entre los titulares. Respira el cadismo. David Gil se queda en el banquillo como guardameta suplente.

13:55. Cinco minutos para el comienzo del partido. Los equipos saldrán al campo de un momento a otro. Pendientes de confirmar si Conan Ledesma es baja finalmente por lesión.

13:48. Conan Ledesma se retira del calentamiento con problemas físicos. Hay que esperar pero puede que el Cádiz se quede con David Gil como único guardameta.

13:35. Los jugadores de uno y otro equipo ya calientan sobre el césped del Martínez Valero. Duelo de necesitados, porque el Elche no gana desde hace cuatro jornadas, mientras que el Cádiz lleva sin hacerlo dos.

13:15. El Elche también da a conocer su alineación.

13:10. Ya tenemos once del Cádiz CF. La novedad es la entrada de Álvaro Giménez por Garrido, lo que provoca que Álex Fernández retrase su lugar en el doble pivote junto a Jens Jonsson.

13:00. El Cádiz CF estrena horario en Primera División jugando en el campo del Elche, donde le espera un enemigo directo en la pelea por la permanencia. Los franjiverdes quieren ser fuertes en casa, lo que hasta el momento ha logrado el equipo de Álvaro Cervera lejos del Ramón de Carranza hasta la visita al Wanda Metropolitano.

Los amarillos se presentan en tierras alicantinas con las ausencias esperadas de Juan Cala, José Mari, Augusto Fernández, Álvaro Negredo y Choco Lozano, jugadores de peso en el once y en el sistema que hoy no pueden sumar en favor del equipo. El técnico confía en los elegidos para salir airoso del Martínez Valero. Cabe recordar que en dos ocasiones ha visitado el equipo cadista al Elche en Primera, con sendos empates.