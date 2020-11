El Cádiz CF, ante el último 'gigante' de la primera vuelta

Al Cádiz CF le restan ocho jornada para que se acabe la primera vuelta de la Liga en Primera División, pero el equipo amarillo sabe que la cita del próximo sábado contra el FC Barcelona (21:00 horas, en el Ramón de Carranza) será la última contra un 'gigante' del fútbol español. Después del choque contra los azulgranas, a los amarillos les quedará hasta el ecuador de la competición el Valencia como conjunto con mayor solera aunque ahora mismo esté lejos de ser un grande.

La cara y la cruz del duelo del próximo sábado, uno de los que la plantilla marca en rojo cuando sale el calendario, es que se trata de una cita temible y durísima para aspirar a sacar algo, pero al mismo tiempo da paso a una trayectoria de adversarios hasta la conclusión de la primera vuelta contra los que, a priori, las opciones de sumar son mayores. Después de verse la cara con el Barça, el Cádiz CF cerrará la primera mitad de la Liga, por este orden, contra los siguientes conjuntos: Celta (fuera), Getafe (casa), Betis (fuera), Valladolid (casa), Valencia (fuera), Alavés (casa) y Levante (casa).

Los de Álvaro Cervera han conocido las dos caras contra los poderosos de la máxima categoría; perdieron de manera injusta ante el Sevilla (1-3), con dos goles en la prolongación, fueron capaces de dar la campanada en la visita al Real Madrid (0-1), gracias al gol de Choco Lozano, y salieron derrotados en el Wanda Metropolitano (4-0), ante un Atlético que posiblemente ha sido el enemigo cadista que ha demostrado mayor superioridad, y en Carranza ante una Real Sociedad (0-1) que esta campaña se está ganando un lugar entre los mejores.

El Cádiz CF no esconde que la complejidad del encuentro contra el conjunto de Ronald Koeman guarda mucha similitud con las sensaciones de la visita al Alfredo Di Stéfano o al Wanda. El hecho de jugarse en el Carranza cambia poco desde el momento en el que no hay acceso de espectadores, además de que los cadistas no están precisamente finos jugando como locales. Pero el duelo contra el Real Madrid tenía de antemano unas connotaciones similares y al final el amarillo se impuso al blanco. Estos encuentros hay que jugarlos sabiendo el Cádiz CF que no tiene nada que perder y mucho que ganar si es capaz de 'arañar' a uno de los grandes del planeta fútbol.

Todos los partidos valen lo mismo y suma igual una victoria ante el Alavés que ante el Barça, aunque no cabe duda que obtenerla contra los azulgranas tiene detrás un espaldarazo anímico que pocas veces vive un conjunto modesto como el gaditano. De hecho han transcurrido casi tres décadas de aquel 4-0 al 'Dream Team' de Johan Cruyff y en la memoria de los cadistas se guarda como un acontecimiento único a pesar de que a efectos clasificatorios significaron tres puntos como los que se logran ante otros equipos.

Resta el duro trago del sábado o una delicia para el paladar, que nunca se sabe, antes de que se alineen los rivales de un potencial menor a pesar de que en muchos casos está por encima del que tiene el Cádiz. Tras la tormenta llega la calma si se mira al Barcelona como una tormenta. Pase lo que pase en el Carranza, después del azulgrana se abrirá un horizonte esperanzador para seguir dando forma al difícil objetivo de la permanencia.